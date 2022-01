Oud-burgemeester Marc Wackenier sluit comeback in 2024 niet uit

Komt oud-burgemeester en voormalig oppositieraadslid Marc Wackenier (71) opnieuw op bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Alveringem? Op dit moment zegt hij alleszins niet resoluut neen tegen een mogelijke terugkeer in de politiek. “Het huidige klimaat binnen het bestuur kan een mens soms doen beslissen om de handschoen op te nemen.” Een gesprek met Marc Wackenier over het verleden, het heden en de toekomst.

Hoe gaat het met je?

“Goed. Ik ben een nieuw project aan het voorbereiden. Een nieuw boek? Ja. Mijn memoires? Neen, verre van (glimlacht). Het gaat niet over politiek, maar is wel gerelateerd aan groot-Alveringem. Het is nog niet definitief; ik ben nog met verschillende mensen aan het aftasten.”

Volg je de Alveringemse politiek nog?

“Ik heb momenteel geen mandaat. Toch hoor en zie ik wat er bij de bevolking leeft en volg ik het politieke spektakel vanop de zijlijn. Onder meer via de verkoop van mijn boeken heb ik heel wat contacten en vang ik veel op. Ik ga nog naar praktisch alle vergaderingen van PRO. Al hoor ik natuurlijk ook maar één klok, daarvan ben ik me ook bewust.”

Je besliste na de verkiezingen van 2018 zelf om niet meer aan politiek te doen. Wat doet je een comeback overwegen?

“In politiek is weinig onmogelijk. Het klimaat in deze legislatuur binnen het schepencollege is stilaan bedroevend. Eerst was er het vertrek van CD&V-schepen Kris Laleman en tegenwoordig geeft ook schepen Albrecht van Gemeentebelangen publiekelijk aan dat hij genoeg heeft van de dominantie van zijn partijgenoten Avonture en Liefooghe. Dat wil toch zeggen dat er een probleem is binnen Gemeentebelangen. We zien wel. Als de kans zich voordoet, zal ik ze niet laten liggen. Maar politiek is geen afgesloten hoofdstuk.”

Je bent verknocht aan Alveringem en had op 14 oktober 875 voorkeurstemmen. Dat was meer dan de zittende schepenen Avonture en Albrecht. Waarom zetel je dan niet? Ook vanuit de oppositie kan men het verschil maken.

“Ik wilde iemand anders de kans geven om zich te lanceren. Met het oog op de toekomst. Ik had ook geen zin in nog eens zes jaar oppositie. De oppositie wordt in Alveringem vaak afgewimpeld en belachelijk gemaakt. Er is weinig respect vanuit de meerderheid. Ik hoor trouwens dat er over beleidspunten nog altijd weinig gediscussieerd wordt op de gemeenteraad en dat die vaak in 20 minuten is afgerond.”

De verhouding tussen coalitiepartners CD&V en Gemeentebelangen zit wel goed.

“Denk je dat? Iedereen bewaart de vrede, ja. Maar dat is mijns inziens om later de oorlog te starten.”

Op welk vlak was het beter toen jij burgemeester was?

“De mentaliteit was beter. Er was meer openheid en menselijkheid.”

En toch heeft Gemeentebelangen na die ene legislatuur niet meer met jouw partij willen samenwerken.

“Dat was postjes pakken. Maar dat is lang geleden. Ik kijk vooruit en het verleden speelt geen rol meer.”

Wat vind je goed aan het huidige beleid? En wat niet?

“Het schepencollege speelt soms op de man. Ik geef je een voorbeeld. Naar aanleiding van mijn meest recente boek had ik het college om een publicatie in het gemeentelijk infoblad gevraagd. Ik kreeg van de algemeen directeur het antwoord dat dit enkel mogelijk is als de opbrengst van het boek naar een goed doel gaat. Een pop-up zomerbar bijvoorbeeld of een handelszaak die opstart, krijgt dan wel een grote publiciteit.”

“Ik vertel er nog even bij dat mijn boek in de infobladen van Lo-Reninge, Ieper, Poperinge, Diksmuide, Veurne, Middelkerke, … wel een grote vermelding kreeg. Mijn drie eerste boeken kregen trouwens wel een plekje in het infoblad. Je moet er geen tekening bij maken dat dit persoonlijk is. Ik stoor me er niet meer aan, maar kan moeilijk leven met zo’n gang van zaken binnen een college.”

Heb je ook kritiek op Alveringemse dossiers?

“De onteigening van grond in de Schooldreef met als doel een sociale woonwijk heeft de gemeente en dus de belastingbetaler al veel gekost aan advocaten. Het OCMW had grond in de Hoogstraat. Ook daar had men – dus veel eenvoudiger – tot wel 10 sociale woningen kunnen realiseren. Het is een persoonlijke bedenking.”

“Verder hoor ik dat het schepencollege beslist heeft om twee goede gemeentearbeiders die dit jaar met pensioen gaan, niet te vervangen, maar hun werk uit te besteden. Ik heb daar mijn twijfels over. Een gemeente fungeert immers ook voor een stuk als (sociaal) werkgever. De tijd zal uitwijzen of dit werkbaar is. Degelijke openbare werken en het goede onderhoud van grachten en waterlopen, juich ik toe.”

Hoe groot is de kans dat je comeback realiteit wordt?

“Mijn beslissing zal afhangen van twee factoren: mijn gezondheid en de verdere evolutie binnen de meerderheid. In 2024 zal ik 74 jaar zijn maar dat wil niks zeggen. Alveringem is geen wereldstad hé. Ik heb weet van enkele mensen die willen meedoen. Binnen twee jaar begint de campagne. Laat ons zeggen dat mijn terugkeer 50 procent kans maakt.”