Oppositie N-VA blij met meer inzet van politie in Wervik: “Ons voorstel bleek zo slecht niet”

Dat er in de regio Wervik, Mesen en Heuvelland door de politie een extra nachtpatrouille zal worden ingezet in de strijd tegen de grenscriminaliteit, vindt de oppositiepartij N-VA Wervik uiteraard een heel goede zaak. “Al jaren zijn we vragende partij om meer politie op het grondgebied”, reageert fractieleider Sanne Vantomme.

“Tijdens corona werd het aantal ploegen teruggeschroefd en die kwamen na de lockdown niet meer terug. Dit resulteerde natuurlijk in minder goede misdaadcijfers. Al jaren kaart ik deze problematiek aan tijdens de gemeenteraad en diende al tientallen interpellaties en mondelinge vragen in met betrekking tot de veiligheid. In augustus vorig jaar riep onze fractie samen met de collega’s van Team 2030 een extra gemeenteraad samen waarin het ging over meer veiligheid.”

“Toen kregen we van de meerderheid van Vooruit en CD&V het verwijt dat we aan stemming- en bangmakerij deden. Tijdens het veiligheidsoverleg op onze vraag enkele maanden geleden in september vroeg ik aan de korpschef van de politiezone Arro Ieper om de federale politie in te zetten op het grondgebied. Het schepencollege verklaarde me bijna gek, het zou maar tijdelijk zijn, goed voor een aantal weken, enzovoort.”

Tevredenheid

“Ons voorstel bleek zo slecht niet. Een aantal weken later werd hier gevolg aan gegeven. Blij dat de korpschef daarop ingegaan is, waarvoor dank en appreciatie. We zijn tevreden dat er ‘eindelijk’ ingegaan wordt op onze vragen. Het is de verdomde taak van het stadsbestuur om de veiligheid van zijn bewoners en hun eigendommen te beschermen. Als je dit niet kan, ben je het niet waard om onze stad te besturen.”

“We hopen dan ook dat het tekort in het politiekader van Arro Ieper terug op peil wordt gebracht. Er is een tekort van twintig procent aan manschappen. Ramkraken, inbraken, diefstallen, inbraken in bestelwagens, diefstal van voertuigen, alles passeerde de revue. We hopen dan ook dat met de extra patrouille de veiligheid wordt verhoogd en het onveiligheidsgevoel teruggeschroefd kan worden.”