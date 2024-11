Politie zet extra nachtpatrouille in grensregio Wervik, Mesen en Heuvelland in

Naar aanleiding van het stijgend aantal criminele feiten sinds eind oktober heeft de politiezone Arro Ieper de krachten gebundeld om de veiligheid in de regio te versterken. Specifieke aandacht gaat uit naar de grensproblematiek, met verhoogde inzet in de regio Wervik, Mesen en Heuvelland.

“Zo is er een bijkomende nachtploeg operationeel”, zegt de Wervikse burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Deze ploeg wordt gevormd door medewerkers uit diverse politiediensten, wat een flexibele en efficiënte aanpak mogelijk maakt. Daarnaast is de werktijd van de late regioploeg verlengd. Ze blijven nu tot 22 uur in plaats van 20 uur op het terrein actief.”

“De verhoogde politieaanwezigheid resulteert in talrijke extra controles van voertuigen en personen, die merkbaar zijn in de regio en ook in onze eigen stad Wervik. Hoewel de precieze effecten van deze aanpak zich de komende weken zullen aftekenen, zorgt de zichtbare aanwezigheid van politie nu al voor een duidelijke afschrikking.”

Extra ondersteuning

“Verder heeft de korpschef van de politiezone Arro Ieper de federale politie opnieuw gevraagd om ondersteuning te bieden, zoals eerder werd voorzien eind september en begin oktober. Hoewel de aanvraag positief werd beantwoord, is een concrete planning hiervan nog in afwachting. Het stadsbestuur blijft zich samen met de politiezone Arro Ieper inzetten voor een veilige en leefbare omgeving voor al haar inwoners.”