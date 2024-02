Onafhankelijk gemeenteraadslid trekt naar Raad van State tegen fusie tussen Meulebeke en Tielt: “Ultieme kans om deze plannen te herroepen”

Het Meulebeekse onafhankelijke gemeenteraadslid Peter Raedt trekt naar de Raad van State en vraagt de schorsing en vernietiging aan over het fusieakkoord tussen Meulebeke en Tielt.

Zowel de gemeenteraden van Tielt als Meulebeke hebben in december de definitieve beslissing tot fusie goedgekeurd. De leden van de meerderheid (Lijst van de Burgemeester en ZorgSaam) stemden voor de fusie, net als oppositiepartij N-VA. Bij de zes onafhankelijke raadsleden stemden er vijf neen en was er één onthouding. Onder die neen-stemmers zat ook Peter Raedt, die op dezelfde gemeenteraad een emotioneel betoog tegen de fusie afstak. “Ik zie dit eerder als een uitverkoop van onze gemeente aan Tielt”, foeterde hij toen.

Juridische stappen

Raedt houdt het niet langer bij woorden, maar onderneemt nu ook juridische stappen. “De 11.000 Meulebekenaren werden eenzijdig over de fusie geïnformeerd”, meent hij. “Een bestuurskrachtanalyse liet geen andere visie toe. Er was in het hele traject niet de minste mogelijkheid tot inspraak, noch voor inwoners en zelfs niet voor raadsleden. De rest is geschiedenis. Daarom heb ik mijn advocaten de opdracht gegeven een verzoekschrift in te dienen bij de Raad van State. Doel is de schorsing en vernietiging van het fusieakkoord tussen Meulebeke en Tielt. Ik voel me hierin geruggensteund door een groot deel van de inwoners en de onafhankelijke raadsleden.”

In het belang van het verzoekschrift wil het raadslid voorlopig geen verdere concrete informatie geven. “Deze juridische stap is een ultieme kans om de fusieplannen te herroepen. “Na het politiek debat is het nu aan de Raad van State om de besluitvorming juridisch te toetsen.”

Burgemeester betreurt timing

Burgemeeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is niet onder de indruk. “Ik dacht dat het bij Peter vooral een emotionele kwestie was, maar het gaat blijkbaar verder dan dat”, reageert hij. “Het zou mij evenwel verwonderen dat we tijdens deze procedure op fouten betrapt worden, los van een accent of komma. Je weet natuurlijk nooit, maar de Raad van State zal zich hier vlug moeten over buigen. De Vlaamse overheid heeft ons ondertussen laten weten dat de procedure goed verlopen is en dat ze die gaan bevestigen. Er is ook al een juridische aftoetsing binnen dat departement geweest. Dit zal ons vooral terug centen en tijd kosten. Dit is al een lastige en moeilijke legislatuur geweest, met sommige oppositieleden die er niet voor terugdeinzen om het de meerderheid lastig te maken. Ik betreur dat deze procedure niet vroeger is opgestart. Peter kon evengoed een volksraadpleging opstarten in de loop van het proces. Dan hadden we echt een stand van zaken gekend. Nu volgt hij een louter juridische procedure. Volgens mij hebben we zo correct mogelijk gehandeld in dit dossier.”

Ook Respect trok al naar Raad van State

Eerder trok ook al oppositiepartij Respect uit Ruiselede naar de Raad van State om de fusie met buurgemeente Wingene aan te vechten. Daar werd het verzoek tot schorsing verworpen, al heeft de Raad nog geen uitspraak gedaan over een eventuele vernietiging van die beslissing.