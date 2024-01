Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kende de gemeente een subsidie van 60.540 euro toe om het gemeentelijk zwembad energiezuiniger te maken.

Daarbij wordt onder andere het dak vernieuwd. Schepen van Sport Els Kindt (CD&V) bevestigt dat de bouw van een nieuw zwembad nog niet aan de orde is.

Start zomervakantie

“De totale kostprijs voor de werken aan het zwembad wordt op 260.000 euro geraamd”, vertelt Els Kindt (CD&V). “Het zwembad krijgt een nieuw dak terwijl er ook een aantal steunbalken verstevigd worden. Ook een stukje van de kade, dat is de ‘plage’ rond het zwembad, wordt heraangelegd. Momenteel weten we nog niet wanneer de werken zullen starten. Er is immers nog geen aannemer aangesteld. We plannen de werken wel in de vakantieperiode. Op die manier kan het schoolzwemmen nog het volledige schooljaar, tot eind juni, plaatsvinden. Hetzelfde geldt ook voor de sportclubs. Die kunnen hun seizoen volledig volmaken. Ons zwembad heeft nog een milieuvergunning tot 2032. We willen het zwembad tot dan open houden. De bouw van een nieuw zwembad is dan ook nog niet aan de orde.” Vlaams Minister van Sport Ben Weyts (N-VA) kende de gemeente de subsidie toe om het zwembad structureel energiezuinig te maken.

De lokale N-VA-afdeling is uiteraard heel tevreden daarmee. “Het zwembad bestaat al 50 jaar en moet blijven bestaan omdat het belangrijk en waardevol is”, meent gemeenteraadslid en lokaal N-VA voorzitter Koenraad Coussée.

energiekost

“Kinderen leren er zwemmen, sportievelingen trekken er hun baantjes en ouderen en personen met een handicap kunnen er pijnvrij sporten. Het uitbaten van een zwembad gaat gepaard met een stevige energiekost. Door de hoog oplopende energiefacturen kunnen uitbaters in de problemen komen. Om werk te maken van meer zwemwater in Vlaanderen investeert Vlaanderen daarom niet alleen in nieuwe zwembaden, maar ook in het energiezuinig maken van bestaande baden zoals het bad in Lichtervelde”, besluit hij. (BCH)