Neen, de meeste lokale politici verdienen niet genoeg

‘Je staat nog op mute!’ ‘Wacht, ik zoek even hoe ik mijn scherm moet delen.’ ‘Je micro staat nog aan!’ Wie sinds de coronacrisis ooit al een digitale vergadering via Zoom, Teams of andere systemen volgde, hoorde zonder enige twijfel al eens een van deze zinnen passeren. Waar de interesse voor wandelen, padellen en take-away samen met de kracht het virus afnamen, bleek het digitaal vergaderen wel een blijvertje. Zo ook bij de Brugse gemeenteraadsleden, die sinds de uitbraak van covid-19 de voorbereidingen op de gemeenteraad – de zogenaamde berekken – digitaal houden.

Sinds de digitalisering van deze berekken is de aanwezigheid enorm toegenomen, en dus ook de uit te betalen zitpenningen. De kost voor de stad is in twee jaar tijd met een derde toegenomen, een extra kost van 25.000 euro per jaar. Daar mag, zeker in tijden waarin we elke euro moeten omdraaien, even bij stilgestaan worden. Maar hier schuilt meteen het gevaar om de hoek. Wie over de stijgende vergoedingen voor politici spreekt, komt vrij snel in een antipolitiek discours terecht, alsof alle politici zakkenvullers zijn.

Ja, de zitpenning valt nu binnen te rijven door alleen maar op de on/off-toets op de computer te drukken in plaats van fysiek naar het stadhuis te moeten. Ja, er zijn raadsleden die in vier jaar tijd nog nooit hun stem lieten horen. En ja, er zijn er die met andere dingen bezig zijn terwijl de uitleg bezig is. Voor hén is de zitpenning van 62 euro per berek te veel. Maar, en dat moet absoluut benadrukt worden, voor zij die wel hun best doen – en dat is nog altijd de meerderheid – is het véél te weinig. Het bedrag staat niet in verhouding tot de uren die ze kloppen. Zakkenvullers? Als onze lokale politici na hun daguur echt nog iets willen bijverdienen, kiezen ze beter voor een flexijob in de horeca dan voor een zitje in de gemeenteraad.

Toch moeten die uitwassen eruit, vooral om die goedmenende politici te beschermen. Maar hoe regel je dat? Je hoeft niet een hele klas te straffen omdat er enkele slechte leerlingen in de groep zitten. De leerkracht vooraan, in deze de voorzitter of de fractieleider van de partij, kunnen en moeten daarop wijzen. Maar uiteindelijk beslist het examen alles. En in de politiek is dat de gemeenteraadsverkiezing. En alle gemeenteraden en berekken zijn dankzij de digitalisering te bekijken op YouTube. Daarom: volg, vorm een mening en stem!