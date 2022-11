Digitalisering van berekken doet aanwezigheden én kosten fors stijgen: “Verplicht camera op digitale zittingen”

Sinds de voorbereidende zittingen op de gemeenteraad, de zogenaamde berekken, digitaal verlopen, tekenen meer raadsleden present en moeten er dus ook meer zitpenningen uitbetaald worden. In twee jaar tijd steeg de kost met een derde. Niemand stelt de digitale vergaderingen in vraag, al pleit Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) wel om de camera te verplichten om misbruiken tegen te gaan.

De 47 gemeenteraadsleden van Brugge komen elke maand samen op de gemeenteraad. Eén of twee avonden, afhankelijk van de omvang van de agenda. In de week voor de gemeenteraad zijn er drie berekken, waarbij er al dieper op onderwerpen ingegaan kan worden.

Voor elke vergadering krijgen de raadsleden een zitpenning. Waar ze voor een gemeenteraad 124,98 euro krijgen, is dat per berek 62,49 euro. Aanwezige fractieleiders mogen de drie berekken aanrekenen, ‘gewone’ raadsleden maximaal twee.

Na de coronacrisis, waarbij alles digitaal moest doorgaan, werd besloten om de berekken verder digitaal te organiseren. Dat zorgde voor een opvallende evolutie: de aanwezigheden zijn toegenomen, én dus ook het aantal zitpenningen die uitbetaald moeten worden. In twee jaar tijd is de kostprijs van de berekken met een derde gestegen: van 77.541,82 euro in 2019 naar 102.122,64 euro in 2021. Voor dit jaar, tot en met september, staat de teller al op 71.913,01 euro. Ook nu zullen de kosten opnieuw fors hoger uitvallen dan vroeger.

Grotere kwaliteit

Hoewel de kost voor de stadskas fors stijgt, maakt het bestuur zich geen zorgen. “Ik vind het net goed dat de raadsleden zich steeds beter voorbereiden op de gemeenteraad”, reageert gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht. “Het komt de kwaliteit van de debatten en uiteindelijk ook de werking van de stad ten goede. Door deze digitaal te organiseren, is het voor de raadsleden met een privéjob makkelijk te combineren. Als stad zijn we meer matuur geworden. Misbruiken? Ik ga ervan uit dat de verkozenen des volks hun ambt ernstig nemen en tijdens een digitaal berek ook aandachtig zijn. Dat is hun verantwoordelijkheid. Neen, behalve de stijgende kosten zie ik enkel voordelen. En die kosten worden deels goedgemaakt door een zaal die we niet meer moeten aankleden en verwarmen, geen bodes die betaald moeten worden…”

Ook financiënschepen Mercedes Van Volcem (Open VLD) zit op dezelfde golflengte. “Het nieuwe systeem is zeker te behouden. Werken en op tijd in het stadhuis zijn: het is niet altijd evident. Deze werking is ook gezinsvriendelijker. Voor het budget is er geen probleem. In de berekeningen gaan we ervan uit dat íédereen altijd komt en volgt.”

Altijd camera aan

Oppositiepartij N-VA heeft begrip dat de meerderheid de digitale berekken wil behouden. “Het is een maatschappelijke trend, en we moeten meegaan met onze tijd”, aldus fractieleider Geert Vantieghem. “Maar we moeten er niet flauw over doen: er zijn uitwassen. Mensen die inloggen maar het berek niet volgen. Sommigen heb ik ook al jaren niet gehoord. Daar ben ik zeer ontgoocheld in. Maar hoe breng je dat in kaart? Hoe moet je daar tegen reageren? Ik betreur echt het gebrek aan engagement bij sommige raadsleden.”

Oppositieraadslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is daarom voorstander om de berekken opnieuw fysiek te organiseren. “Hoewel de online berekken heel wat voordelen hebben, blijf ik voorstander van fysieke berekken. Maar dan wel op een locatie die daarvoor geschikt is én op een uur die haalbaar is. Ik heb al verscheidene keren voorgesteld om de berekken én de gemeenteraad later van start te laten gaan, zodat iedereen er tijdig kan zijn. Bijna in geen enkele West-Vlaamse gemeente wordt zo vroeg gestart.”

“Digitaal vergaderen maakt de combinatie met privéjob makkelijker”

“Het verwondert me niet dat de aanwezigheden en de kosten stijgen. Gewoon even inloggen en je bent aanwezig en je krijg je vergoeding. Ik wijs niemand met de vinger, iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat deontologisch is en niet.”

“Als de berekken digitaal blijven plaatsvinden, stel ik voor dat de mandatarissen verplicht hun camera moeten aanzetten. Al besef ik dat het nog geen garantie is dat ze dan de commissies volgen. De fractieleiders en de voorzitter moeten blijven wijzen op hun plicht. Nu, bij de fysieke berekken waren er ook ‘misbruiken’. Mensen die hun handtekening zetten en na vijf minuten opnieuw vertrekken of vijf minuten voor het einde pas toekomen…”

(Olivier Neese)