Midwest met ambitieuze plannen

Met ‘The Next Midwest’ lanceerden de 16 DVV Midwest-gemeenten een ambitieus socio-economisch plan. “We moeten niet kijken naar hogere overheden, maar ook het heft in eigen handen nemen”, zegt Roeselaars burgemeester en Midwest-voorzitter Kris Declercq. “Wel, we slaan de handen aan de ploeg.”

The Next Midwest werd woensdagavond 10 mei in Agrotopia voorgesteld in aanwezigheid van de burgemeesters van de betrokken steden en gemeenten, Roeselare, Izegem, Tielt, Ledegem, Moorslede, Staden, Hooglede, Lichtervelde, Ardooie, Wingene, Pittem, Ruiselede, Wielsbeke, Meulebeke, Oostrozebeke en Ingelmunster. Ook vertegenwoordigers van WVI, de provincie met gedeputeerde Jean de Béthune en Vlaamse minister Hilde Crevits tekenden present.

Heel wat vacatures vinden niet snel een match onder de werkzoekenden.

De 16 betrokken gemeenten zijn samen goed voor zowat 250.000 inwoners, een aangroei met ruim vijf procent de jongste tien jaar. De regio Midwest situeert zich in het hart van de provincie en bulkt ook van het ondernemerschap. “Wij werden door minister Somers ook al bestempeld als een voorbeeldregio. Onze aanpak van de coronacrisis was vooruitstrevend, maar we willen als gemeenten ook blijven samenwerken. Daarom niet noodzakelijk door een fusie qua territorium, maar wel door onze ambities over de partijgrenzen te bundelen. We hebben dit alles ook in het juiste juridische jasje gestopt, zodat we ook personeel kunnen aanwerven dat voor verschillende gemeentes werkt. We doen dat ook op voet van gelijkheid en de verschillende burgemeesters zitten ook werkgroepen voor.”

Drie vernieuwingslijnen

Bij The Next Midwest werden naast de overheden ook de sociale partners betrokken. “Als lokaal bestuur moet je niet altijd afwachten wat de hogere overheid zal beslissen, wat we zelf doen gebeurt vaak sneller. Daarom hebben we in totaal 100 acties uitgewerkt voor ons toekomstplan. En die volgen grosso modo drie vernieuwingslijnen: mens, economie en omgeving.”

DVV Midwest – de 17 Midwestgemeenten zonder Dentergem – met de burgemeester (vooraan v.l.n.r.) Francesco Vanderjeugd (Staden), Luc Vannieuwenhuyze (Tielt), Kris Declercq (Roeselare), Bert Maertens (Izegem) en Frederik Demeyere (Hooglede). Staand Bart Dochy (Ledegem), Saskia Verriest (algemeen directeur Midwest), Denis Fraeyman (Pittem), Karlos Callens (Ardooie), Geert Sanders (algemeen directeur WVI), Greet De Roo (Ruiselede), Kurt Windels (Ingelmunster), Ria Beeusaert-Pattyn (Lichtervelde), Ward Vergote (Moorslede), Luc Derudder (Oostrozebeke), Dirk Verwilst (Meulebeke) en Lieven Huys (Wingene). De burgemeester van Wielsbeke ontbrak op het fotomoment.

De arbeidsmarkt knalt bijna nergens zo hard als in Midwest, voor elke vacature zijn er minder dan anderhalve werkzoekende beschikbaar. Omdat er ook nog een match moet zijn tussen vacature en de werkzoekende, is de druk op de arbeidsmarkt erg groot. “We zijn eigenlijk een regio met een enorme werkzaamheidsgraad. Maar we komen handen te kort. Je kan zaken oplossen door te gaan automatiseren, maar je zal altijd mensen nodig hebben. Die moeten we aantrekken en daarvoor moeten we ook richting Wallonië of Noord-Frankrijk durven kijken. Of naar de Oekraïners die hier zijn, hen zelf Nederlands aanleren werkt het best.”

“Het moet in de regio ook aangenaam wonen en leven zijn”

De regio zet dan ook meer in op duaal leren, de mastercampus van de VDAB in Roeselare, het benaderen en coachen van werkgevers, het versterken van digitale vaardigheden door de opstart van digibanken,… “We willen ook de kwetsbare doelgroepen intensief begeleiden richting werk of opleiding, maar doen dat best via onze Welzijnshuizen waar ze de mensen kennen. Samen met VDAB hebben we ook een samenwerkingsakkoord voor een aanklampend beleid.”

De economie draait dus op volle toeren in deze hyperondernemende regio. Maar er is ook ruimte nodig voor bedrijvigheid. De grondige opwaardering van het Kanaal Roeselare-Leie en de verdere ontwikkeling van de logistieke terminals in Roeselare en Wielsbeke moeten zorgen dat goederen vlot in de regio geraken. Zo wil men nog meer vrachtwagens van de weg houden.

Fietssnelwegen

Ook een regionaal mobiliteitsplan is uitgewerkt. “We vragen dat de hogere overheid werk maakt van het ontbrekend stuk ring in Tielt en dingen ook naar een gelijklopende financiering van het openbaar vervoer in onze regio. Ten opzicht van de andere regio’s is een substantiële correctie nodig.”

Fietssnelwegen doorheen de regio moeten nog meer mensen op de fiets krijgen. De Vallei van de Voeding wordt regiobreed verder ontwikkeld als knooppunt van Food, Health en Tech. Een ook startende ondernemers verdienen steun, de detailhandel in de stads- en dorpskernen wordt ook versterkt.

Werken en ondernemen is één iets, de regio wil ook ruimte bieden om aangenaam te wonen en leven. De regio zet daarbij in op meer recreatiemogelijkheden dichtbij huis met onder meer nieuwe multifunctionele domeinen zoals de Ledegemse Meersen, de realisatie van een stadsrandbos in Roeselare en Tielt, de herinrichting van het voormalige Dadipark in Dadizele, de uitbreiding van het domein Wallemote-Wolvenhof in Izegem…

Tal van projecten gekoppeld aan water zijn in volle uitvoering of staan de op planning. Daarmee wil men niet enkel droge voeten voor iedereen garanderen, maar wordt er ook nagedacht over waterbeschikbaarheid in droge periodes.

Bij de opwaardering van het kanaal Roeselare-Leie zal niet alleen aandacht gaan naar economische investeringen, ook andere functies in de kanaalzone zullen aandacht krijgen. De geplande Lysbrug voor fietsers en wandelaars in Ingelmunster is daarvan een mooi voorbeeld. De regio wil ook blijvend inzetten op hernieuwbare energie en de verdere uitbouw van het restwarmtenet in Roeselare.