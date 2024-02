Maxim Veys trekt lijst Vooruit in Kortrijk

Maxim Veys zal bij de komende lokale verkiezingen de lijst van Vooruit trekken in Kortrijk. Huidig schepen Philippe De Coene doet een stap terug.

Niet schepenen Philippe De Coene, Axel Weydts en Bert Herrewyn trekken in oktober de kieslijst van Vooruit voor de gemeenteraadsverkiezingen, wél Vlaams parlementslid Maxim Veys. Dat maakte de socialistische partij zaterdagavond bekend op hun nieuwjaarsreceptie.

Zichzelf meteen bombarderen tot kandidaat-burgemeester doet Veys niet. “Er zijn al genoeg politici voor wie het over hun eigen toekomst gaat. Voor mij en Vooruit gaat het over de jobs en de toekomst van alle Kortrijkzanen”, zegt Maxim Veys.

De Kortrijkzaan pur-sang zetelt momenteel al in het Vlaams Parlement. Daar is Veys al zo’n vijf jaar de luis in de pels van Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele. Zo wordt hij gezien als dé expert inzake sociale huisvesting en betaalbaar wonen in het Vlaams halfrond. De voorbije week haalde hij nog de nieuwsbulletins met zijn plan rond betaalbaar wonen. In juni bekleedt hij ook de derde plaats voor het Vlaamse Parlement.

Kortrijkse weelde

De kans op een vernieuwd mandaat voor het Vlaams Parlement is dus reëel, maar dat weerhoudt Veys dus niet om in oktober de kieslijst van Vooruit in Kortrijk aan te voeren. Philippe De Coene, die in 2018 lijsttrekker was en momenteel schepen van Sociale Zaken, Zorg en Welzijn is, zet dus een stapje terug maar krijgt wel een prominente rol op de lijst.

In juni is hij ook lijstduwer voor de Europese verkiezingen. Met ook nog Axel Weydts (schepen van Mobiliteit), Bert Herrewyn (schepen van Jeugd) en Nawal Maghroud heeft Vooruit in Kortrijk wel wat weelde om uit te kiezen. De komende maanden worden de rest van de plekken op de lijst verdeeld. Daarbij kijkt Vooruit ook buiten de eigen rangen in de vorm van onafhankelijken.

De keuze om de lijst te trekken is uiteindelijk gevallen op Maxim Veys. Hij zetelt al sinds 2019 in de gemeenteraad en was tussen 2014 en 2018 kabinetsattaché van Philippe De Coene. Daarvoor werkte hij nog even als metaalarbeider. Veys en de zijnen willen vooral inzetten op zorg en mobiliteit. Zo willen ze het vermaledijde ‘plan basisbereikbaarheid’ van De Lijn grondig evalueren en bijsturen. Ook de uitbreiding van de verschillende woonzorgcentra prijkt hoog op de agenda.

Wat doet Team Burgemeester?

Enkele dagen geleden ontpopte cultuurschepen Axel Ronse (N-VA) zich al tot kandidaat-burgemeester. Nu ook Vooruit haar lijsttrekker heeft gekozen, is Team Burgemeester de enige partij uit de Kortrijkse stadscoalitie zonder officiële lijsttrekker, al zou dat niet lang meer het geval zijn. Eerder schoof Groen gemeenteraadslid David Wemel al naar voren als lijsttrekker.

(JF)