Klacht NVAPlus Moorslede wordt behandeld op woensdag 18 december

De Raad voor Verkiezingsbetwistingen behandelt op woensdag 18 december in Brussel de klacht van de oppositiepartij NVAPlus Moorslede. De installatie van de nieuwe gemeenteraad in Moorslede was voorzien voor komende maandag maar werd uitgesteld omwille van de klacht.

De installatie zal nu wellicht tussen kerstdag en nieuwjaar plaatsvinden. Voor raadsleden of schepenen die dan een vakantie hebben geboekt een ongelukkige datum. Indien ze er niet kunnen zijn, dan leggen ze de volgende keer de eed af.

Toen de verkiezingsuitgaven werden gepubliceerd en bij STERK (de partij van toekomstig burgemeester Sherley Beernaert) de details ontbraken van waar hun inkomsten komen, kwam er een klacht van NVAPlus. De uitgaven van elke partij zijn terug te vinden op de website van Vlaanderen Kiest. Daaruit blijkt dat STERK 7.658,83 euro uitgaf maar de herkomst van de geldmiddelen staat niet ingevuld en precies daarover valt NVAPlus nu.

Daags na het indienen van het overzicht van de verkiezingsuitgaven bezorgde STERK de herkomst van de geldelijke middelen waarmee de verkiezingsuitgaven zijn betaald. Volgens STERK gaat het hier om een louter administratieve fout.

Nog leuk om weten: de klacht wordt behandeld daags voor er op donderdagavond gemeenteraad is.

