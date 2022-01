Jef Pollentier zet punt achter carrière van 33 jaar in Gistelse politiek

Het Gistelse politieke toneel ziet een van haar langst dienende acteurs afscheid nemen. CD&V’er Jef Pollentier (73) heeft een mooie carrière achter de rug en was onder meer schepen en voorzitter van de gemeenteraad. “Ik heb geprobeerd om een heel klein steentje aan onze stad bij te dragen.”

Niet in een volle raadszaal in de Heyvaertlaan, wel van aan zijn computer thuis nam het 73-jarige raadslid afscheid van z’n mandaat.

“Ongelooflijk jammer dat ik deze mededeling op deze manier moet doen”, zo begon Jef Pollentier zijn afscheidsrede in de digitale zitting van de gemeenteraad. “Na de vorige verkiezingen had ik voor mezelf uitgemaakt dat ik nog drie jaar ging zetelen. (lacht) Ik dacht dat het algemeen geweten was, maar blijkbaar was alleen mijn intieme kring op de hoogte.”

“33 jaar politiek is echt wel voldoende geweest. Dat én mijn leeftijd – ik voel me goed, hoor, daar niet van – spoorden me aan om te stoppen”, legt hij uit. “Als je andere mensen binnen de partij wil lanceren, moet je dat op tijd doen en niet vlak voor de nieuwe verkiezingen. Het heeft daarom geen zin om tot het allerlaatste moment te zetelen.”

Positieve respons

Het politieke traject oogt fraai. Jef Pollentier zette zijn eerste politieke stappen toen hij nog in Eernegem woonde. Toen hij 21 jaar was, stond hij voor het eerst op een lijst.

“Mijn ouders waren niet actief in de politiek, maar wel sterk geïnteresseerd. Vandaar dat ik in de politiek stapte. Toen ik verhuisde naar Gistel, raakte ik voor het eerst verkozen tot raadslid bij de stembusgang van 1988.”

Na het overlijden van schepen Roger Lammertyn op 1 mei 1993 mocht Jef Pollentier hem opvolgen en de schepensjerp aantrekken. In totaal zou de christendemocraat acht jaar schepen zijn en bevoegd voor onder meer Openbare Werken.

“Ik noem die periode toch wel het hoogtepunt van alle politieke jaren”, verklapt Jef. “De heraanleg van de Dullaertweg, Galgestraat en Vaartstraat, bijvoorbeeld. Of de sanering van het Callaertswallegeleed. Ik had het gevoel veel te kunnen betekenen voor de inwoners: op zoek gaan naar oplossingen en antwoorden. De positieve respons deed ook veel deugd.” Verder was Jef Pollentier ook 20 jaar provincieraadslid en in de vorige legislatuur voorzitter van de gemeenteraad.

Evolutie

De laatste drie jaar zat hij mee op de oppositiebanken. Negen jaar oppositie en 24 jaar meerderheid, en gewerkt onder vier burgemeesters: Redgy Tulpin, Roland Defreyne, Bart Haelewcyk en Gauthier Defreyne, luidt de slotsom.

“Ik heb een ongelooflijke evolutie gezien in de manier van besturen en het voeren van gemeenteraden”, zegt de afscheidnemende politicus.

“Vroeger stonden er wel 50 of 60 agendapunten op een gemeenteraad. Bijvoorbeeld élke aankoop werd aan de raadsleden voorgelegd.”

Ik heb een ongelooflijke evolutie gezien in de manier van besturen

“Tegenwoordig is dat anders. Een schepencollege mag over bepaalde dossiers zelf beslissen, waardoor die diepgang van weleer er niet meer is. Ik heb altijd plichtsbewust mijn job gedaan in een poging een heel klein steentje te kunnen bijdragen aan onze mooie stad. Professioneel was ik ongeveer 40 jaar actief als varkenskweker en stond ik vaak alleen tussen mijn ‘beesten’. Via de politiek kwam ik tussen de mensen. De combinatie was perfect. Ik ben mijn vrouw zaliger dankbaar dat ze me altijd heeft gesteund.”

En nu? “Ik blijf sociaal geëngageerd. Zo ben ik actief binnen de Landelijke Gilde, Sint-Vincentiusvereniging en vzw Ons Huis. Ik hoop nog veel te kunnen koken, reizen, fietsen en wandelen. (lacht) Want ja, ik moet wel fit blijven, hé”, besluit Pollentier. Arnold Stael (52) zal Jef Pollentier voor CD&V in de gemeenteraad vervangen.

Loftrompet

“Jef is sociaal bewogen met een sterk rechtvaardigheidsgevoel en doorzettingsvermogen”, steekt Annie Cool namens CD&V de loftrompet op. “Met zijn dossiers en tussenkomsten sloeg hij de nagel op de kop en gaf hij teken van een diepgaande kennis van zaken.”

Ook vanuit de meerderheid niets dan lof voor het vertrekkende raadslid.

“Ik heb heel wat positieve verhalen gehoord over je inzet en vervulling van het schepenambt. Als corona het weer toelaat, nemen we afscheid met een drankje”, wuift burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD) hem uit. Schepenen Michel Vincke (Vooruit) en Wim Aernoudt (N-VA) onderlijnen ‘de dossierkennis en plichtsbewustheid’ van Jef Pollentier. (Timmy Van Assche)