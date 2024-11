Ives Goudeseune neemt afscheid als schepen: “Aanleg van de Leet was huzarenstuk”

Ives Goudeseune verlaat zijn schepenpost met gemengde gevoelens. Enerzijds trots op wat hij kon betekenen voor Ieper, anderzijds bitter omdat Vooruit na een verkiezingsoverwinning met lege handen achterblijft. “Maar opgeven staat niet in mijn woordenboek”, zegt de 66-jarige Zillebekenaar. “Ondertussen geef ik mijn ervaring door aan de volgende generatie.”

Ives Goudeseune (66) zat al dertig jaar ononderbroken in de gemeenteraad toen hij begin 2019 de eed aflegde als schepen van Openbaar Domein en Gebouwen, Bevolking, Toegankelijkheid en Dierenwelzijn. “Als je na dertig jaar oppositie voeren het schip mag besturen, is dat inderdaad een droom die uitkomt”, zegt hij. “Het was heel intens, maar ook uitdagend en leerrijk. Van de ene vergadering naar de andere, van de ene werf naar de andere, tussendoor huwelijken en jubilea… Vooral de verantwoordelijkheid om met soms beperkte middelen de beste oplossing te vinden, is een uitdaging. Als je daarin slaagt, is het een genoegdoening.”

Toegankelijkheid

De Zillebekenaar van Vooruit blikt dan ook tevreden terug op de afgelopen zes jaar. “Het meest fier ben ik op de samenwerking met de Stedelijke Adviesraad Toegankelijkheid die we in het leven hebben geroepen”, vervolgt Goudeseune. “Samen hebben we de plannen uitgewerkt voor een betere toegankelijkheid van de vestingen en de stedelijke begraafplaats. Nu kan wie zich met rollator, kinderwagen of rolstoel verplaatst ook de begraafplaats bezoeken.”

“Ik heb vooral geleerd dat bescheidenheid en hard werken loont”

Als schepen van Openbaar Domein overzag Goudeseune ook de werken aan de Leet. “Ik weet dat niet iedereen het met me eens zal zijn over bomen, fontein of parkeerplaatsen, maar de aanleg van de Leet was een huzarenstuk. Een geluk dat onze stadsingenieur samen met de aannemers mekaar vonden bij het verwerken van de vele ondergrondse verrassingen. Ik heb vooral geleerd dat bescheidenheid en hard werken loont. Het leuke aan schepen zijn vond ik dat je na enige tijd dan toch erkenning krijgt van de bevolking. Mijn verkiezingsuitslag heeft dit trouwens bevestigd.”

Er waren echter ook minder leuke kanten aan de job. “Zo ben ik iemand gaan huwen in het Jan Yperman Ziekenhuis van wie we wisten dat een zware ziekte zijn deel was en maar enkele weken hem nog gegund waren. Een koppel feliciteren zonder te kunnen spreken van veel geluk en liefde bij het verlaten van de kamer heeft me erg getroffen.” Er zijn ook zaken niet gelukt. “De plannen liggen klaar om de Plumerlaan aan te pakken, maar door de stijgende prijzen hebben we dat niet kunnen realiseren. Zo werd de fietsverbinding tussen Bascule en Haiglaan niet vervolledigd. En hoewel we 2,4 miljoen euro hebben besteed aan betere voetpaden moeten de trottoirs in de wijken nog grondig worden gerenoveerd.”

Avonturiers

Hoewel Vooruit steeg van vijf naar twaalf zetels belandt de partij van Goudeseune door de absolute meerderheid van Team Ieper in de oppositie. “Het is vooral misgelopen bij de beslissing van de Vlaamse regering om de stemplicht af te schaffen. De nieuwe regeling heeft in vele steden avonturiers op pad gestuurd om de grootste te worden. Waar zit de ideologie van drie verschillende partijen die nu op basis van een akkoord een beleidsplan gaan opmaken?” Ives Goudeseune, die op zijn 55ste met pensioen ging als treinbegeleider, heeft er dan ook niet aan getwijfeld om zijn mandaat als gemeenteraadslid op te nemen. “Nog te veel mensen spreken me aan om niet op te geven. En opgeven staat niet in mijn woordenboek. Ondertussen geef ik mijn ervaring door aan de volgende generatie. Of ik een schaduwschepen word van de oppositie? Nee, ik ga niet de rol overnemen die mijn voorganger (Stephaan De Roo, red.) vertolkte toen ik schepen werd, en in alle dossiers zitten vitten over één of meer kasseien naar links of naar rechts. Dat interesseert me niet. Wat me wel interesseert, is dat de stad in orde blijft, dat de voetpaden goed blijven, dat de wegen aangelegd worden en dat de verbindingen goed zijn.”

Hobby’s

In ieder geval zal hij zich niet vervelen, gezien de vele activiteiten en hobby’s die hij nog heeft. “Ik ben nog altijd actief als trainer/voorzitter van FLAC, voorzitter van het Seelbachcomité en het 11 Novembercomité. Samen met de mensen van S. Plus organiseer ik ook maandelijks een kaarting”, zegt Goudeseune, echtgenoot van Rosette Strubbe, vader van Jeroen en grootvader van Nore en Naud. “Misschien nog het belangrijkste is dat ik nu wat meer tijd ga vinden om met mijn kleinkinderen op forellen te vissen.”