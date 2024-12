Grote belangstelling van vooral veel familieleden en partijgenoten: Gemeenteraadsleden van Wevelgem leggen de eed af

In zaal De Kleine Porsies vond op maandag 2 december onder grote belangstelling van vooral veel familieleden en partijgenoten de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Wevelgem plaats. Het is allemaal goed en vlot verlopen. Voor gemeenteraadsvoorzitter Jo Libeer was het tevens zijn afscheid.

Jo Libeer werd niet verkozen en wordt opgevolgd door Michaël Picquart die zijn voorganger dankte voor zijn toegewijd voorzitterschap. “Als opvolger van Jo Libeer en eerder Jacques Vanneste zullen het grote schoenen zijn om te vullen”, aldus Michaël Picquart. “Ik ben alvast gemotiveerd en hoop op positief kritische debatten. Ik wil vooral als bindmiddel fungeren tussen meerderheid en oppositie.”

BCSD

De partij van burgemeester Jan Seynhaeve behoudt haar absolute meerderheid en heeft die zelfs nog versterkt met één zetel. Ook de leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst legden de eed af. Dat zijn voor CD&V 8560 Rita Clarissimo, Tjörven Deschamps, Merel Verrote, Sander Deflo en Ulrike Vandermeersch. Virginie Vermeersch (Vlaams Belang) zetelt zowel in de gemeenteraad als in het BCSD. Phebe Callewaert is de vertegenwoordiger van N-VA.

Vooruit en Meer dan Groen deden samen de voordracht van Hannah Cappon, ze stond op de lijst van Meer dan Groen. Burgemeester Jan Seynhaeve en Hendrik Vanhaverbeke (N-VA) zijn begonnen aan hun vijfde legislatuur. Het schepencollege is identiek aan de vorige legislatuur. Al zitten ze wel op een andere plaats. “Volgens het aantal voorkeurstemmen”, verduidelijkt de burgemeester. Luc Vanderhaeghe (N-VA) liet zich verontschuldigen. Hij zal de eed afleggen op de volgende gemeenteraad op donderdag 9 januari.

Leden politieraad

Ook de leden van de politieraad politiezone Grensleie (Menen-Wevelgem-Ledegem) werden verkozen. Dat gebeurde tijdens een geheime stemming. Er waren negen kandidaten voor acht plaatsen. Caroline Bonte, Jessica Corty, Hendrik Libeer, Luc Defraye en Sofie Mol vertegenwoordigen CD&V 8560, Heidi Craeynest en Stefaan Leon N-VA en Yves Goddeeris Vooruit. Dennis Bels (Vlaams Belang) werd niet verkozen.

Na een uur en een kwartier was het afgelopen en volgde er voor iedereen een receptie.

