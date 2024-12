Zeven nieuwe raadsleden maken hun intrede in Dentergemse gemeenteraad

De installatievergadering in Dentergem is vlot verlopen. Koenraad Degroote (Eendracht) kan beginnen aan zijn zevende ambtstermijn en ook in het schepencollege zijn het allemaal vertrouwde gezichten. Toch treden er straks zeven nieuwe gezichten in de gemeenteraad aan.

Weinig verrassingen bij de start van een nieuwe bestuursperiode in Dentergem, met dat verschil dat de verhoudingen tussen meerderheidspartij Eendracht en oppositiepartij Focus8720 weer wat dichter bij elkaar liggen. Focus8720 kreeg er twee zitjes bij en heeft er voortaan negen. Dat betekent vanzelfsprekend dat Eendracht terugvalt van twaalf naar twee zetels.

Bij de eedaflegging van de gemeenteraadsleden gold de anciënniteit. Gezien burgemeester Koenraad Degroote al sinds 1983 in de lokale politiek zit, mocht hij de spits afbijten, gevolgd door Rita Delmotte, die er in 1995 bij kwam. Omdat hij bij het begin van de zitting nog de gemeenteraadsvoorzitter was, kwam Rita toch als eerste aan bod. Helemaal op het eind mocht de burgemeester als raadslid de eed afleggen bij het oudste gemeenteraadslid, in dit geval Luc Vercaemer van Focus8720. “Ik was liever de jongste geweest”, knipoogde die.

Ruime belangstelling

De raadszaal zat afgeladen vol en ook in de aanpalende gang stonden toeschouwers. In totaal legden negentien gemeenteraadsleden de eed af, waaronder zeven nieuwe gezichten. Bij Focus8720 zijn dat Simon Vanquickenborne, Greta Chantrie, Filip Ally en Marleen Lagrange. Bij Eendracht zijn dat Stijn Mannens, Stefanie Persijn en Céline Baeckelandt.

Net voor de eedaflegging van de schepenen mocht Lennart Vanquickenborne de eed afleggen als nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Daarna leidde hij de verdere installatie in goede banen. “We hebben over de partijgrenzen heen het beste voor met Dentergem. Soms met een andere visie, maar op een respectvolle manier”, gaf hij nog mee als boodschap, voor iedereen kon afsluiten door te klinken met een glaasje tijdens een kleine receptie.

WVL_kiest_V