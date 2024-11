Dentergem heeft langst zetelende burgervader van West-Vlaanderen: Zevende legislatuur voor Degroote

Eendracht behoudt zijn absolute meerderheid in Dentergem. De partij van burgemeester Koenraad Degroote moest dan wel twee zitjes inboeten – waardoor oppositiepartij Focus8720 er vanzelfsprekend twee stijgt – maar mag wel nog zes jaar lang het beleid in de gemeente bepalen. Daarmee gaat burgemeester Koenraad Degroote zijn zevende (!) legislatuur in. Ondertussen zijn ook de schepenen voor de volgende legislatuur bekend, al zitten daar geen verrassingen tussen.

Dentergem moet het al enkele bestuursperiodes met amper twee politieke partijen stellen. Waar de verhoudingen in 2018 nog vrij ver uiteen lagen, dicht Focus8720 nu stilaan de kloof met de meerderheid. Zij behalen negen zitjes en Eendracht zakt naar tien zitjes.

Absolute stemmenkampioen blijft evenwel burgemeester Koenraad Degroote. Hij behaalde niet even veel stemmen als zes jaar geleden, maar wel nog steeds een respectabele 1.800 stemmen. Als kers op de taart mag hij zich voortaan ook de langst zetelende burgemeester van onze provincie noemen. Voor Vlaanderen deelt hij die titel zelfs met de burgemeester van Kluisbergen.

Roeping

“Het is een leuke bijkomstigheid, maar het was zeker geen doel op zich”, glimlacht burgemeester Degroote. “Het is een eer voor de gemeenteraad, maar zelf ben ik er nu ook niet zo mee bezig. Ik doe gewoon graag wat ik doe. Ik zie het als een roeping. Ik ga één dag per jaar met vakantie, als ik een uitstap voor een lokale vereniging plan.”

“Verder geniet ik thuis wel wat van rust in de zomer, maar voorts is het elke dag en elk weekend werken. Ik doe het nog steeds graag, maar de laatste jaren neem ik als advocaat wel geen al te zware dossiers meer aan. Want ik hou er inderdaad van om bij de mensen over de vloer te komen, als de gelegenheid zich voordoet. Van een jubileum tot een praatje op straat of als ze met een bepaalde vraag zitten.”

Veel werk op de plank

Dat het dit keer iets nipter was – oppositiepartij Focus8720 groeit twee zitjes, waardoor de verhoudingen nu negen tegen de tien zetels van Eendracht zijn – beaamt ook de burgemeester. “Al ligt dat ook aan de opkomstplicht. Hier ging nog steeds 77 procent van de mensen stemmen en dat aantal ligt hoger dan bij anderen, maar finaal zijn er wel duizend Dentergemnaren minder gaan stemmen. Dat heeft ons wellicht een zetel gekost.”

“Maar we hebben ons kunnen handhaven en daar had ik op voorhand voor willen tekenen. Het is de bedoeling om de hele legislatuur uit te doen, maar daar zijn we nog niet. Er ligt heel wat werk op de plank, van de aanpak van de lokale mobiliteit tot de opwaardering van onze infrastructuur zoals zaal Hondius en het JOC.”

Ondertussen raakten ook de schepenambten voor de komende zes jaar bekend en daar zitten geen verrassingen tussen. Alle schepenen uit de vorige legislatuur blijven op post. De burgemeester blijft verantwoordelijk voor Burgerlijke Stand, Bevolking, Personeel, Politie, Algemene Administratie, Markt en Ruimtelijke Ordening.

Yves Lambrecht blijft op post als schepen van Openbare Werken, Verkeer en Mobiliteit. Zijn collega Gunther Simoens gaat verder als schepen van Sport, Ondernemen, Toerisme, Cultuur, ICT en Communicatie.

Financiënschepen Charlotte Vandemoortele neemt ook nog Leefmilieu, Landbouw, Gezin en Welzijn, Ontwikkelingssamenwerking, Senioren, Dierenwelzijn en Comptabiliteit voor zich.

Bart De Keukeleire blijft voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en schepen van Jeugd, Onderwijs, Feestelijkheden, Patrimonium en Wonen.

Nieuwigheid

De enige nieuwigheid binnen het college is dat Lennart Vanquickenborne, die in de vorige legislatuur gemeenteraadslid was, nu als gemeenteraadsvoorzitter zal zetelen. In de vorige legislatuur was die taak weggelegd voor Tonny Berteloot, tot hij verhuisde naar een buurgemeente. De voorbije maanden nam de burgemeester nog die functie op zich.