Ward Vergote keert zes dagen terug als burgemeester van Moorslede na schorsing

Met een maand vertraging vindt op maandag 6 januari om 20 uur de installatie van de nieuwe gemeenteraad in Moorslede plaats. Afspraak in de raadszaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis. Ondertussen wordt de geschorste Ward Vergote (Visie) vanaf 1 januari tot de installatievergadering weer burgemeester.

De installatievergadering was aanvankelijk voorzien op dinsdag 3 december. Door een klacht van lijsttrekker Gert-Jan Hovaere van de oppositiepartij NVAPlus Moorslede bij de Raad van Verkiezingsbetwistingen moest de installatievergadering worden uitgesteld. De klacht is verworpen.

Geschorst als burgemeester

Wegens belangenvermenging bij de aankoop van landbouwgrond in de Millesteenstraat in Dadizele werd Vergote eind vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar met uitstel. Sedert augustus is Ward Vergote vijf maanden geschorst als burgemeester en dat is dus tot en met 31 december.

Om middernacht wordt hij dus effectief weer burgemeester. Een vreemde situatie alvast. Zaterdagavond 4 januari is er in het brandweerarsenaal een nieuwjaarsreceptie voor alle inwoners van Groot-Moorslede en zal Ward Vergote als burgemeester daar dus de honneurs waarnemen.