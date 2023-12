Burgemeester Ward Vergote veroordeeld tot 1 jaar cel met uitstel, politieke rechten blijven behouden

Moorsleeds burgemeester Ward Vergote is dinsdagochtend veroordeeld in de rechtbank in Kortrijk tot één jaar cel met uitstel, 8.000 euro boete en een bijzondere verbeurdverklaring van 25.000 euro. Hij behoudt wel zijn politieke rechten.

Alles draait om een stuk grond dat de burgemeester kocht in oktober 2017. De lap landbouwgrond in de Millesteenstraat ging toen op een openbare verkoop voor 192.000 euro naar de burgemeester. De hoge prijs was toen al opmerkelijk, omdat een veel groter stuk grond voor ‘slechts’ 150.000 euro van eigenaar veranderde.

Achteraf kwam aan het licht dat de mogelijkheid bestond dat de landbouwgrond van bestemming zou wijzigen. Aanvankelijk alleen voor de uitbreiding van transportbedrijf Verstraete, maar uiteindelijk bleek dat de grond mogelijk algemeen ambachtelijke zone – industriegrond dus – zou kunnen worden. Het collegebesluit over die beslissing werd ondertekend door Ward Vergote. In 2019 verkochten burgemeester Vergote en zijn echtgenote de grond door, voor 400.000 euro. Op nog geen twee jaar tijd realiseerde hij dus een meerwaarde van meer dan 200.000 euro.

1 jaar cel

Nadat De Krant Van West-Vlaanderen over de onfrisse affaire berichtte, sprong ook Audit Vlaanderen op de kar. “De heer Vergote stelde in zijn hoedanigheid van burgemeester handelingen in een dossier waarin hij persoonlijke belangen had en waardoor hij zich blijkbaar in een staat van belangenvermenging plaatste”, schreven de auditeurs. Ook het parket startte in die periode een onderzoek.

Dat dossier belandde vorige maand op de rechtbank van Kortrijk. Daar hoorde Ward Vergote hoe het parket één jaar cel met uitstel, een boete en de verbeurdverklaring van 208.000 euro van hem vroeg. “Het is zeer duidelijk dat hij op het moment van de aankoop beschikte over specifieke informatie die andere burgers en mogelijk geïnteresseerde kopers niet hadden. Hij nam na de aankoop ook deel aan fundamentele beslissingsmomenten over de herbestemming van het perceel”, zei de procureur.

Cursus deontologie

Zelf vroeg Ward Vergote de vrijspraak. “Ik heb in 2012 een eed afgelegd: getrouwheid aan de Koning en aan de wetten van het Belgische volk. Ik neem die eed niet licht op. Als je burgemeester wordt, krijg je geen handleiding toegestopt. Je wordt te weinig voorbereid op je ambt. Na de audit hebben wij een opfrissingscursus deontologie moeten volgen. Dat heeft mij inzichten gebracht, dit zal me geen tweede keer overkomen”, zei hij.