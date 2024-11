Vooral Pittem Centrum stemde CD&V: “Het heeft grotendeels te maken met persoonlijk contact”

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al een tijdje voorbij en de schepenambten zijn verdeeld. Toch kijken we nog even terug op verkiezingszondag en gaan we in detail kijken waar voor de diverse partijen winst en verlies werd geboekt en wie waar scoorde.

De verwachtte nek-aan-nekrace tussen CD&V en NPE is er op verkiezingszondag 13 oktober niet gekomen. Het werd een overwinning voor CD&V, dat elf zetels haalde, terwijl NPE terugviel op zes zetels. Wanneer we de detailcijfers per telbureau bekijken, zien we dat de verschillen niet overal even groot waren. Er waren drie telbureaus: Egem, Pittem Centrum en Pittem Rand. Wanneer we ze nader bekijken, dan zien we dat de Egemnaren de beide partijen goed gezind waren, want met 51,9 procent voor CD&V en 45,3 procent voor NPE was het verschil hier klein te noemen (72 stemmen). Bij Pittem Rand was het verschil met respectievelijk 58,9 procent voor CD&V en 38,6 procent voor NPE al wat groter, maar het was vooral Pittem Centrum dat zich met 63,9 procent voor CD&V en 34,4 procent voor NPE achter de meerderheidspartij schaarde. Aangezien dit laatste ook het grootste telbureau is, heeft dit uiteraard de uitslag sterk beïnvloed.

Voorkeursstemmen

Deze trend zet zich ook door in de voorkeursstemmen. Wanneer we naar de lijsttrekkers kijken, zien we dat CD&V-lijstrekker Denis Fraeyman zijn stemmenaantal in Pittem Centrum bijna verdubbeld heeft ten opzichte van in Egem, terwijl het aantal stemmen van NPE-lijsttrekker Christophe Vancoillie in Pittem Centrum nauwelijks hoger was dan in Egem. “Ik denk dat het vooral te maken heeft met persoonlijk contact”, ziet burgemeester Frayman (CD&V) als reden. “Ik woon in het centrum van Pittem, ken veel mensen persoonlijk en dat zorgt voor een stimulans om voor de persoon te stemmen. Ik doe ook veel verplaatsingen te voet of met de fiets en dat geeft de mensen de mogelijkheid om mij aan te spreken.”

Een soortgelijke redenering horen wij bij Renzo Callant van NPE. “We hebben veel werk gemaakt van de huisbezoeken in Egem en hebben de laatste maanden onder andere de klachten van de mensen rond de werken in de Molenakker en de proefopstellen voor de verkeersremmers aangekaart. De mensen zijn dat blijkbaar niet vergeten. Voeg daarbij enkele sterke Egem gebonden kandidaten en dat zou wel eens het kleine verschil kunnen verklaren.” (JG)