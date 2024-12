Vlaams Belang beraadt zich over stemgedrag voor nieuwe schepenen

Blankenberge Maandag 16 december om 19.30 uur vindt de geheime stemming plaats om de nieuwe schepenen aan te duiden voor Blankenberge. Het raadslid met de meeste naamstemmen uit de grootste partij die tot het schepencollege behoort, zal vervolgens de eed kunnen afleggen als burgemeester. Het Vlaams Belang lijkt de sleutel in handen te hebben en pleegt deze week nog overleg met de diverse partijen.

De politieke situatie in Blankenberge bleek al meteen na de verkiezingen moeilijk. Uittredend burgemeester Björn Prasse kreeg als eerste het initiatiefrecht, als stemmenkampioen van Team Blankenberge, nipt de grootste op 13 oktober. Maar de N-VA haalde even veel zetels (acht) en bovendien scoorde hun stemmenkanon Daphné Dumery het best van allemaal. Bovendien klikten N-VA en CD&VPLUS zich meteen aan elkaar en wilden enkel samen in een meerderheid stappen. Het leidde tot twee evenwaardige blokken: N-VA en CD&V enerzijds en Team Blankenberge en Vooruit anderzijds, elk twaalf zetels sterk. Het leidde tot een patstelling, waardoor bij de installatievergadering van dinsdag 3 december nog geen akte van voordracht werd ingediend en enkel de 27 gemeenteraadsleden hun eed mochten afleggen. Er moest binnen de 14 dagen een nieuwe vergadering komen om bij geheime stemming de schepenen aan te duiden. Die bijeenkomst vindt aanstaande maandag plaats.

Met Lamont

Doordat de twee even grote blokken niet tot overeenstemming lijken te komen, dreigt de sleutel maandag bij Vlaams Belang te liggen, dat met drie zetels kan bepalen wie straks het nieuwe schepencollege vormt. Mogelijk wordt dat een schepencollege waarvan de partijen samen geen meerderheid halen in de gemeenteraad. Daardoor zou de nieuwe ploeg voor elke beslissing steun moeten vragen bij een meerderheid van de raadsleden. De Vlaams Belang-mandatarissen Didier Teppa, Ingrid Lorez en Bart Van den Bergh zijn zich alvast aan het beraden over wat ze zullen doen. “Dit weekend heb ik met onze fractie goed kunnen overleggen, maar maandagavond zijn we nog eens samen gekomen om ons voor te bereiden op de gesprekken die er staan aan te komen met N-VA en CD&VPLUS enerzijds en anderzijds met Team Blankenberge”, zegt fractieleider Didier Teppa. “Dit keer vinden de gesprekken voor de eerste keer plaats in aanwezigheid van iemand van de nationale partijtop, en dat is Vlaams Parlementslid Tom Lamont uit Oostende”

Het Vlaams Belang lost nog niets over de richting waarin de gesprekken gaan. Duidelijk is wel dat niet gepraat wordt met Vooruit, ook omdat de socialisten eerder zelf verklaarden om niet met het Vlaams Belang aan tafel te willen. In elk geval moet het Vlaams Belang tegen zondag weten voor wie gestemd. (HH/WK)