Blankenberge installeert gemeenteraad, maar nog geen nieuw schepencollege

In Blankenberge werd dinsdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De situatie was bijzonder omdat er nog geen bestuursakkoord is gesloten en er dus ook geen schepenen zijn voorgedragen.

In Blankenberge hadden achtereenvolgens Björn Prasse (Team Blankenberge), Daphné Dumery (N-VA), Sandy Buysschaert (CD&VPLUS) en laatst Patrick De Meulenaere het initiatiefrecht in handen, maar geen van hen slaagde erin om een coalitie te vormen. Er moet nu binnen de 14 dagen een nieuwe vergadering komen, waar de schepenen via een geheime stemming worden aangeduid. Het gevolg was dat de installatievergadering enkel bestond uit de eedaflegging van alle raadsleden. Dat verliep zonder enig probleem. Alle verkozenen van 13 oktober namen hun zetel op, waardoor er geen opvolgers doorschoven naar een zitje in de gemeenteraad.

Voor Team Blankenberge, met acht verkozenen, legden Björn Prasse, Mitch De Geest, Kathy Kamoen, Philip Konings, Patrick De Klerck, Michèle Pauwels, Bo Bentein en Jill Broos de eed af. N-VA heeft ook acht zetels en die worden ingenomen door Daphné Dumery, Dennis Monte, Nadia Cloetens, Liesbeth Verhaeghe, Benny Herpoel, Guyllian Beschuyt, Killian Massez en Lieven Vanneste. Voor CD&VPLUS (vier zetels) legden Sandy Buysschaert, Anke Wesenbeek, Marc Dhondt en Fabienne Blontrock de eed af, Vooruit heeft ook vier verkozenen: Patrick De Meulenaere, Annie De Pauw, Anneke Crevits en Fatima Oumimoun. De Vlaams Belang-verkozenen tenslotte zijn Didier Teppa, Ingrid Lorez en Bart Van den Bergh. (HH)

WVL_kiest_V