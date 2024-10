Vicky Verstringe (Vooruit) is nieuw in de gemeenteraad van Beernem: “Aandacht vestigen op groenonderhoud en fietspaden”

Vicky Verstringe was al eens twee legislaturen actief als raadslid, en is dolblij dat ze zich opnieuw mag inzetten. Verstringe haalde 346 voorkeursstemmen. Ze werkt als commercieel consulent voor Solidaris en woont met haart partner en twee kinderen in Beernem. “Ik zit al dertig jaar in de politiek. Ik was al twee bestuursperiodes gemeenteraadslid, maar vorige keer tijdens het kartel met Groen werd ik niet verkozen. Ik ben heel blij dat ik er nu weer bij ben. We hebben er hard voor gewerkt, maar dat heeft dus geloond. In de gemeenteraad wil ik graag aandacht vestigen op groenonderhoud. Dat gebeurt al, maar er is te weinig personeel om dat op een goede manier te doen. Ook betaalbaar wonen en fietspaden vind ik erg belangrijk.”