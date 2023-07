Vestingen krijgen nieuwe wandelpaden: “Uitgesleten tot op de fundering”

De dolomieten wandelpaden van de binnenvestingen, vanaf de parking van het Colaertplein tot en met de Menenpoort, worden grondig in het najaar van 2023 gerenoveerd. Op de gemeenteraad had CD&V bedenkingen bij de aanpak van de steile helling aan de Menenpoort en de uitbesteding van het project. “Dit kon zeker aan de helft van de prijs uitgevoerd worden”, aldus Stephaan De Roo (CD&V).

Tussen 2000 en 2009 werden de wandelpaden vanaf de Boterplas tot de Kasteelgracht omgevormd van KWS-verharding tot dolomietpaden, maar nu zijn zijn dringend aan vernieuwing toe. “De paden zijn in de loop der tijd uitgesleten, op sommige plaatsen tot op de fundering”, klinkt het. “Bij regenweer wordt het water opgehouden tussen de afboording en ontstaat er dus plasvorming. Als gevolg daarvan lopen de wandelaars langs de paden in de graszones die op hun beurt eroderen. Door de veelvuldige betreding is er slijkvorming en bij opdroging is de hergroei van gras haast niet mogelijk, mede door het intensief gebruik.”

Helling Rijselpoort

De steile helling aan de Rijselpoort bestaat uit honingraad-kunststofplaten opgevuld met dolomiet, maar door de hellinggraad van de platen spoelt het dolomiet uit. Daardoor is de toplaag van de kunststof onherstelbaar ingedrukt. Er wordt voorgesteld om de helling her aan te leggen met grijze klinkers, zoals de helling van de Bukkerstraat naar de vestingen.

Gladheid

Oppositielid en voormalig schepen van Openbare Werken Stephaan De Roo (CD&V) maakte daar wel een kanttekening bij. “Destijds werd dat zo aangelegd omwille van de problemen met gladheid”, aldus Deroo. “Wat voor materiaal je ook gebruikt, bij lichte ochtendvorst of het vallen van bladeren zou het daar erg glad kunnen worden. Er werd ons bijzonder sterk afgeraden dit te doen. Wat zal u nu voorzien om ongelukken te voorkomen?”

Studiebureau

De Roo vroeg zich ook af waarom er niet werd onderzocht om het project te laten uitvoeren door de stadsdiensten. “Bij de opmaak van het bestek werd samengewerkt met het studiebureau. Hoeveel heeft dat gekost en wat is de meerwaarde daarvan? Ook de uitvoering kan door de technische dienst gebeuren. Ons inziens kan je hetgeen hier voorligt aan de helft van de prijs doen, zeker!”

Redelijke termijn

“Dat is omdat er zodanig veel werk is, dat we het met het eigen personeel niet meer kunnen doen”, antwoordde schepen Ives Goudeseune (Vooruit). “Dus moet je een beroep doen op mensen die de plannen kunnen maken en de uitvoering binnen een redelijke termijn kunnen doen. Wat de gladheid betreft. Het is net glad in de winter omdat het water blijft staan en je op die manier bij vriesweer enige gladheid mag verwachten. De uitspoeling van de hellingen was eigenlijk de aanzet van dit dossier. In samenspraak met de stedelijke adviesraad Toegankelijkheid werden deze nagezien.”

Subsidies

“We hebben ons dossier meer dan een jaar voorbereid in samenspraak met Erfgoed”, legde schepen Goudeseune nog uit. “De officiële aanvraag is nu binnen en we krijgen binnen de 120 dagen een antwoord. Belangrijk is dat we niet beginnen met de werken vooraleer we het officiële antwoord hebben. Indien we vroeger beginnen vervalt de subsidie. De subsidie beloopt 60 % omwille van de publieke toegankelijkheid en omdat er geen commerciële activiteiten plaatsvinden. Voor het herstel van de dolomiet bekomen we een subsidie die de kosten 100 % indekt. In een eerste fase is 130.500 euro voorzien waartegenover een subsidie staat van 78.300 euro, exclusief btw. In een tweede fase is er 60.000 euro voorzien.”

Najaar 2023

De zones in beheer van de Commonwealth War Graves Commission, ter hoogte van Ramparts Cemetery en de Menenpoort, en het laatste deel tussen de Menenpoort en het openluchtzwembad zijn niet opgenomen in dit project. De werken worden gepland in het najaar van 2023. “Het is de bedoeling dat er gewerkt word op de weekdagen en dat tijdens het weekend de binnen vestingen, soms met een kleine omleiding, bereikbaar blijven”, aldus schepen Ives Goudeseune. (TOGH)