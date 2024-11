Tijs Corneillie (VoeVeurne) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “De stad runnen als een onderneming”

Ondanks dat hij voor het eerst op een fractielijst staat werd Tijs Corneillie (36) verkozen. “Ik ben trots om deel uit te maken van onze gemeenteraad. De kiezers hebben onze partij en mij met 611 stemmen het vertrouwen gegeven, het is een eer om die rol op te nemen. Ik wil iedereen bedanken en beloof dat we er voluit zullen voor gaan. We zitten alvast in een goede positie om de coalitiegesprekken aan te vatten.” Tijs Corneillie is (co)bestuurder van Keypoint en partner van Emilie Thys. Hij is de papa van Jef (6) en Cécile (4). Tijs zet zijn eerste stappen in de politiek, maar is ervan overtuigd dat hij een meerwaarde kan brengen door zijn ervaringen uit het bedrijfsleven: “Een stad moet meer als een bedrijf bestuurd worden.”