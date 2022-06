Tegen eind 2022 krijgt Roeselare extra openbare drinkwaterpunten

Momenteel is er al een openbaar waterpunt aan de kop van de vaart en aan Trax. Bedoeling is om tegen eind dit jaar een extra drinkwaterpunt te creëren, al kunnen dat er zelfs meerdere zijn.

Thomas Witdouck (CD&V) oppert voor meer openbare waterpunten in Roeselare. “Het wordt warmer. Water is bij deze warme temperaturen een noodzakelijk kwaad. Velen zijn waarschijnlijk niet op de hoogte, maar je kan dankzij museum Koers je fles of bidon bijtanken aan de kop van de vaart. Dit is vooral gericht op fietsers, maar nogal een weggestoken plaats en het wordt denk ik niet zo vaak gebruikt?”

Gratis kraantjeswater

“Onlangs kwam in het nieuws dat horeca in België nog altijd zelden gratis kraantjeswater aanbieden aan klanten. In tijden waar mensen meer en meer herbruikbare flessen bij zich hebben is het misschien iets waar de stad voor in de bres zou kunnen springen. In verschillende steden bestaat dit al, zo zag ik zelfs in Rome de mogelijkheid om te kiezen tussen plat en spuit. Dit verschillende hoeken en pleinen. Zouden wij in de stad geen extra waterpunten kunnen aanbieden?”

Actieplan

Schepen Francis Debruyne (CD&V): “Stad Roeselare is bezig met de opmaak van een actieplan waarbij de Roeselarenaar bewuster omgaat met drinkbaar water. We proberen het drinken van kraantjeswater zoveel mogelijk te stimuleren. De Watergroep is aan het kijken om tegen eind 2022 voor een of meerdere drinkwaterpunten. Nu zijn er al in de sportinfrastructuur bijvoorbeeld.”