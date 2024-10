Sylvie Knockaert (CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “De mensen helpen, daar doe ik het voor”

Sylvie Knockaert (46) is héél tevreden over haar uitslag. “Met 432 bolletjes scoorde ik een stuk beter dan in 2018, terwijl er nu minder mensen zijn komen stemmen.” De vorige keer was Sylvie niet verkozen maar ze kreeg wel een zitje in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. ‘Dat lag me wel, want ik ben een erg sociaal iemand. Als postbode ben ik gekend bij veel mensen en ik word dan ook vaak aangesproken voor van alles en nog wat. Mensen kunnen helpen of hen doorverwijzen geeft me een enorme voldoening.” Sylvie is getrouwd met Nicolas Parmentier, destijds voetballer bij FC Westouter. Ze hebben een zoon en een dochter. Allebei studenten, én sportief: zoonlief voetbalde vroeger in Westouter, nu in Nieuwkerke.