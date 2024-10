Sylvia Van Daele (PRO8587) is nieuw in de gemeenteraad van Spiere-Helkijn: “Inzet voor bijzonder comité voor de sociale dienst”

Sylvia Van Daele (49) is alleenstaande moeder van vier kinderen en werkt al 20 jaar bij Slots Décoration in Spiere-Helkijn. Daarnaast is het al de tweede keer dat ze opgekomen is in Spiere-Helkijn. “Ik ben natuurlijk superblij dat ons team gewonnen heeft. Het werd toch nog even spannend toen er een derde lijst opkwam”, vertelt Sylvia. “De vorige burgemeester Dirk Walraet had mij persoonlijk gevraagd om in de lokale politiek te gaan, omdat hij geloofde in mijn competentie. Ondanks dat ik toen nog vrij jong was en weinig ervaring had in de politiek, heeft hij mij een mooie kans gegeven. Ik vind het een eer dat ik nu in de gemeenteraad mag zetelen. Ik wil mij heel graag inzetten voor het bijzonder comité voor de sociale dienst.”