Steve Depecker (LB) is nieuw in de gemeenteraad van De Haan: “Fantastisch resultaat voor onze groep”

Steve Depecker (53) haalde 490 voorkeurstemmen en is goed voor een van de twaalf zetels bij Lijst Burgemeester. “Een fantastisch resultaat voor onze groep. Het is ook fijn dat de nieuwe kandidaten – ook de jongeren – zo goed scoorden. De hoge score van onze burgemeester is een beloning voor zes jaar sterk bestuur.” Steve is gehuwd met Olivia Hayez, en papa van Thaïsse (22) en Maxim (19). Beroepsmatig is hij de zaakvoerder van Atelier Carré, daarvoor was hij tien jaar lang bestuurder van de kusttram. “Acht op de tien kiezers kozen ofwel voor LB, ofwel voor Bewust Kiezen. We hebben dus de plicht om hier een goede bestuursploeg van te maken”, zegt Steve, die tevens ondervoorzitter is van de sportraad in De Haan.