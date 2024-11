Stemmenkanon Edward Verstraete over waarom hij geen schepen wordt: “Ik mis de nodige expertise”

Edward Verstraete, nieuwkomer bij Oostrozebeke.nu, kreeg als lijstduwer 949 stemmen achter zijn naam. Daardoor kreeg hij de kans om schepen te worden, maar Edward acht zichzelf daar nog niet klaar voor. “Ik had met mijn vrouw vooraf afgesproken dat ik, indien ik verkozen zou zijn, de eerste drie jaar geen mandaat zou opnemen.”

Edward Verstraete (43) is gehuwd met Evelyn Vanspeybrouck en vader van Arthur (12) en Isolde (10). Hij werkt als landbouwer en behaalde het diploma aan de land- en tuinbouwschool in Tielt.

“Ik nam het bedrijf van mijn vader Danny ‘de Kleine Molsten’ over op 21-jarige leeftijd en heb me verder gespecialiseerd in melkvee en akkerbouw. Het was aanvankelijk helemaal niet de bedoeling deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, maar aangezien de ploeg van de burgemeester bleef aandringen ben ik overstag gegaan met de bedoeling de ploeg te ondersteunen. Daarom koos ik bewust voor de laatste plaats, omdat ik er mij helemaal niet van bewust was welk resultaat ik zou halen”, legt hij uit.

Edward bleek als nieuwkomer een stemmenkanon, en hij is terecht fier op zijn populariteit. “Die vele stemmen komen vanzelfsprekend niet uit de lucht gevallen. Ik ben steeds zeer actief geweest in het verenigingsleven. Wie bij mij kwam aankloppen wist dat ik een helpende hand zou aanreiken”, zegt hij.

Bijzonder comité

Dat hij recht zou hebben op een schepenzetel, had Edward evenwel niet verwacht. Al snel werd duidelijk dat hij die zetel niet zou kunnen en willen invullen omwille van familiale banden. “Mijn schoonmoeder zetelt al in de gemeenteraad als schepen en hoewel ik meer stemmen haalde dan Carine Geldhof, is een schepenzetel voor mij op dit ogenblik niet interessant.”

“Ik wilde gewoon de partij steunen, en koos bewust voor een lage plek op de lijst”

“Daarbovenop is het niet wettelijk, en voel ik me er helemaal niet klaar voor. Daarom koos ik ervoor om te zetelen in het bijzonder comité, wat wettelijk wel kan. We hebben gewoon de bestaande wetgeving gevolgd. Ik krijg nu de tijd en de ruimte om me langzaam in te werken en het functioneren van een gemeente beter te leren kennen”, vertelt Edward.

Kiezersbedrog?

Het spreekt voor zich dat de oppositie Inspraak. nu zich moeilijk kan verzoenen met de gang van zeken en zij betitelen het niet opnemen van een schepenmandaat door nieuwkomer Edward Verstraete als kiezersbedrog. Marleen Lefebre, kopvrouw van Inspraak. nu, vindt dat Edward Verstraete de inwoners van Oostrozebeke misleidt. Ook over de verdeling van de schepenambten is zij misnoegd. Ze pleit voor meer transparantie en eerlijke communicatie richting de inwoners met betrekking tot de bevoegdheden.”

“Ook de nieuwe kopman Jean-Pierre Vande Maele, die straks het leiderschap van de ontslagnemende Marleen Lefebre overneemt, is van oordeel dat Edward heeft nagelaten zijn kiezers in te lichten over het niet kunnen zetelen gelijktijdig met zijn schoonmoeder. “Het had mijns inzien van groter respect voor de kiezer getuigd om dit niet te verzwijgen.” Dat Edward Verstraete wel een mandaat kan opnemen in het bijzonder comité van de sociale dienst, creëert volgens Marleen Lefebre een beeld van postjespakkerij.

Stemmenkampioen Edward Verstraete besloot ons interview met de opmerking dat zijn kiezers verder op hem kunnen rekenen en met hun vragen en bekommernissen steeds bij hem terecht kunnen.