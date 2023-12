Stappenplan voor nieuwe straatnamen in Ruiselede: eerste nieuwe namen raken bekend om verwarring na de fusie te voorkomen

De gemeenteraad neemt donderdag 21 december een principiële beslissing over de wijziging en/of hernummering van tien straatnamen in Ruiselede na de fusie. Altijd een delicaat thema met een belangrijke impact op bewoners en bedrijven. “We volgen een duidelijk stappenplan en de burgers hebben het laatste woord”, legt burgemeester Greet De Roo (RKD) uit.

Het principe is eigenlijk eenvoudig: verwarrende straten met het minst aantal bewoners en bedrijven moeten na de fusie wijken voor drukkere naamgenoten. Daarop is er één uitzondering. In Wingene verandert de langere Kapellestraat van naam, om meteen ook een vervelende verwarring met huisnummers op te lossen. De nieuwe straatnamen komen donderdag op de agenda van de gemeenteraad, na een hele procedure.

Brief in de bus

Vooreerst stelde een gemeentelijke werkgroep een lijst namen samen, met inspraak van de Heemkundige Kring, de cultuurraad, het gemeentepersoneel, Bpost en betrokken ondernemers- en landbouworganisaties. Elke betrokken inwoner en elk bedrijf kreeg een brief in de bus met vraag om voorstellen, er volgden infovergaderingen en nu dus de principiële beslissing van de raadsleden. “Daarna is er nog een openbaar onderzoek met terugkoppeling en communicatie”, vertelt burgemeester De Roo. “Bij belangrijk gefundeerd protest kan een nieuwe naam alsnog wijzigen.”

In Ruiselede gaat het om zeven straten: de Bruggestraat, Galgestraat, Kasteelstraat, Molenstraat, Nieuwstraat, Tieltstraat en Zandbergstraat. De impact voor Ruiselede is niet gering, want zowel de Kasteelstraat als de Bruggestraat liggen in het hart van het dorp. Het is dus toch zo, dat de fusie een beetje geniepig zijn schaduw werpt tot onder de kerktoren en het gemeentehuis van Ruiselede.

Kasteelstraat wordt Dorpsstraat

Zo raken ook de eerste nieuwe namen bekend. De Bruggestraat zou Kloosterstraat worden, de Galgestraat wordt de al even onheilspellend klinkende Stropstraat en de Kasteelstraat verandert in de redelijk evidente maar wat gewone Dorpsstraat. De Molenstraat verliest zijn directe link met de molen, maar allicht komt er wel een naam boven water die er toch iets mee te maken heeft. Andere wijzigingen raakten al bekend: de Bruggesteenweg richting Beernem wordt Vagevuurstraat, de Vossenstraat wordt meegenomen in de hernummering van de Reigerstraat en de Wingenesteenweg krijgt een forse hernummering als Ruiseledesteenweg.

Adressen wijzigen

In Wingene komt de straatnamen-kwestie binnenkort op de agenda van het schepencollege en pas in januari op de gemeenteraad. Hier krijgen drie straten een nieuwe naam: de Brugsesteenweg, Bruwaenestraat en Kapellestraat. Het Guido Gezelleplein en -laan én de Markt worden er via een hernummering meegenomen in het Kerkplein.

Als de fusie wordt goedgekeurd, zijn de nieuwe straatnamen vanaf 1 januari 2025 van kracht. Interessant om weten: alle betrokken inwoners en bedrijven moeten zich tijdens de eerste drie maanden van 2025 persoonlijk aanmelden bij de dienst Burgerzaken, om de adreswijziging aan te passen. Daarvoor moet je je pincode ingeven, bij kinderen onder de zeven jaar de pukcode. Voor identiteitskaarten na 11 oktober 2021 heb je geen codes meer nodig. (GGM)