Stadens schepen Gwendolyn Vandermeersch stapt uit de politiek: “Ik ben ontgoocheld in mijn voorkeurstemmen”

In Staden stapt huidig schepen Gwendolyn Vandermeersch (Open Vld) uit de politiek. Ze gaat tijdens de volgende legislatuur niet zetelen als gemeenteraadslid. De schepen zegt ontgoocheld te zijn in haar voorkeurstemmen en zegt zich leeg en uitgeput te voelen.

Gwendolyn Vandermeersch (58) liet vrijdagavond via Facebook weten dat ze er na de verkiezingsnederlaag van Open Vld mee kapt. “Graag laat ik jullie weten dat ik mijn mandaat als gemeenteraadslid niet zal opnemen”, vertelt de schepen op haar Facebookpagina. “Ik stap volledig uit de politiek. Ik ben ontgoocheld in mijn voorkeurstemmen. Woorden zijn niet nodig om het verlies onder ogen te zien en nederig de winnaar te feliciteren en hem veel geluk toe te wensen. Ik voel me nu leeg en uitgeput en zoek bij mezelf waar het fout liep. Ik ben trots op wat we met ons beleid samen allemaal verwezenlijkt hebben : de jeugdverenigingen in nieuwe locaties, het nieuwe ontmoetingscentrum, de nieuwe parking aan de sportterreinen in Oostnieuwkerke, grond aangekocht om de sportsite in Oostnieuwkerke verder te laten bloeien, enzovoort…”

“Meer dan mezelf kan ik jullie niet geven. Als leeuw ben ik graag trots en nu kan ik dat niet meer zijn. Wegens mijn leeftijd geef ik mijn zetel door aan de jongere opvolgers die met volle moed constructief oppositie kunnen voeren en er binnen 6 jaar opnieuw kunnen staan. Emotioneel is dit zeer zwaar want ik deed het met passie en plezier, afscheid nemen is steeds pijnlijk. De afgelopen jaren waren een schitterend boek, maar het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Ik ben jullie dankbaar dat ik deze kans gekregen heb. Toch droom ik nog en sta ik voor een nieuwe fase in mijn leven. Ik ben er nu voor de vrienden en familie, voor de kleinkindjes die er voor mij waren, die meevoelden met mij – een berichtje, een telefoontje – deze warmte betekent zoveel voor mij”. Gwendolyn Vandermeersch was schepen van o.a ondernemen en van vrije tijd en evenementen. Ze zegt wel actief te zullen blijven in het verenigingsleven.