Stad Roeselare wil een AED-toestel in elke wijk: “Blinde vlekken zo snel mogelijk wegwerken”

Momenteel is er nog niet in elke Roeselaarse wijk een AED-toestel voorzien. Op termijn moet dat wel het geval zijn. “We proberen de blinde vlekken zo snel mogelijk weg te werken”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Thierry Bouckenooghe (CD&V) deed op de gemeenteraad een oproep om in elke wijk een AED-toestel beschikbaar te hebben. “De eerste 5 minuten bij een hartstilstand zijn cruciaal. Als iemand in die periode start met reanimeren en een Automatische Externe Defibrillator aansluit, een AED, is de kans op overleven het grootst”, aldus Thierry.

“De aanrijtijd voor ambulances schommelt tussen de 8 à 12 minuten. Een buur hulpverlener is misschien sneller en kan het verschil maken. Daarom is het van levensbelang dat in elke buurt een AED hangt. Het grondgebied van Roeselare is onderverdeeld in 14 wijkgebieden. De website van Roeselare leert ons dat er 29 AED’s, eigendom van de Stad beschikbaar zijn. Niet alle wijkgebieden hebben een AED beschikbaar 24/24 en 7/7 voor gebruik.”

Organiseer opleidingen

“We vragen volgende update. Maak elk wijkgebied van de 14 ‘Hartveilig’ door minstens 1 AED per wijkgebied 24/24 en 7/7 toegankelijk te maken voor gebruik. Organiseer in samenwerking met de wijkcomités, per wijkgebied, een praktijkgerichte opleiding reanimatie/gebruik AED en biedt hen de kans om, bij manifestaties, een AED te huren bij het evenementenloket. Voer tot slot een aanmoedigingscampagne naar bedrijven, organisaties en sportclubs om hun levensreddende AED’s toegankelijk te maken voor iedereen.”

Schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “Je wijst terecht op het grote belang van AED-toestellen. Snel handelen in levensbedreigende omstandigheden is belangrijk. Daarom dat ze goed verspreid moeten zijn in de wijken. Er zijn niet alleen toestellen beschikbaar, mensen weten ook hoe ze gebruikt moeten worden. Bij elke plaatsing voorzien we een vorming voor mensen in de buurt, zodat ze weten welke handelingen ze moeten uitvoeren.”

Publiek ontsluiten

“Het klopt dat er op vandaag niet overal een toestel voorzien is. Bijvoorbeeld in de regio Beveren Noord, omdat het daar vooral om industriegebied gaat. Nu is men aan het kijken in welke bedrijven er een toestel aanwezig is en hoe we dat publiek kunnen ontsluiten. Ook in de Tassche, omdat er net over de grens met Ardooie een aanwezig is in het OC. Een derde gebied is in het gebied Sterrebos en Sint-Jozef. In de gebouwen van de stad in de Guido Gezellestraat is er dan weer een nieuw toestel voorzien. Daar komt er ook vorming. Er zijn ook twee mobiele toestellen, waarvan er eentje in het vaccinatiecentrum werd ingezet. Nu in het opvangcentrum voor Oekraïners in Schiervelde. Het tweede is beschikbaar in het ondersteuningspunt en beschikbaar voor evenementen. Maar het is wel onze ambitie om ervoor te zorgen dat er in heel het gebied een AED-toestel voor handen is.”