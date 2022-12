Staande ovatie voor Dirk Sioen tijdens zijn laatste raadszitting als burgemeester

Het was de laatste raadszitting onder burgemeester Dirk Sioen. Er waren dankwoorden van zowel oppositie als meerderheid.

Na acht jaar nam de gemeenteraad afscheid van burgemeester Dirk Sioen die in januari opgevolgd wordt door Ingrid Vandepitte. Dirk Sioen wordt dan eerste schepen met als hoofdfunctie openbare werken. Er waren dankwoorden van Luk Hoflack (InSamenSpraak). “We waren het niet altijd eens en je was geen dossiervreter, maar je bestuurde vanuit je hart. Ik respecteer je enorm als mens.”

Ook Koen Descheemaeker (N-VA) dankte de burgemeester. “We waren het heel weinig eens maar u was de volkse burgemeester die overal aanwezig was. U was een burgemeester die elke burenruzie op uw geëigende manier kon oplossen.”

Als geschenk kreeg hij een Heks–O–Poly met een verwijs naar de Sioenhuisjes. Ook William Doom (lijst Passendale) prees de burgemeester omdat hij nooit in discussies de man speelde en heel geëngageerd was. Eigen Partij (#team8980) sprak bij monde van raadslid Frans Deleu van een gedreven burgemeester die alles in eer en geweten afhandelde. Een zichtbaar ontroerde burgemeester kreeg daarna een staande ovatie. Andere punten waren onder andere de goedkeuring van het fuifreglement en jeugdcentrum De Moane.

Fuiven

In Zonnebeke kan vanaf 1 januari terug een fuif gegeven worden in de gemeentelijke zalen, het OC de Leege Platse in Beselare, Het Zonnerad in Zonnebeke, OC Geluveld in Geluveld, PC De Craeye in Passendale en het Jeugdcentrum De Moane in Zonnebeke. Tot op vandaag was dit enkel mogelijk in de Leege Platse en in het Jeugdhuis. Het aantal fuiven per jaar is globaal beperkt tot vier per locatie en iedere jeugdvereniging kan twee fuiven organiseren op jaarbasis. Andere verenigingen kunnen aanvullen indien gewenst. “Er worden ook enkele beperkingen ingevoerd. Er komt een waarborgregeling van 500 euro en er is een capaciteitsbeperking in functie van de zaal. De zonale politieverordening is van kracht. De jeugdraad was reeds jaren vragende partij en ook de cultuurraad adviseerde positief”, aldus jeugdschepen Koen Meersseman.

De Moane

“Na 12 jaar werd beslist de VZW ‘De Moane’ te stoppen en het jeugdhuis prioritair open te stellen voor alle jeugdverenigingen of jongeren met nieuwe ideeën. Zo kunnen jeugdverenigingen of jongeren met een leuk idee in januari reeds terecht bij de jeugddienst op jeugd@zonnebeke.be om het jeugdcentrum te reserveren. Samen met een nieuwe jeugdraad en de jeugdconsulent gaan we nu op zoek naar nieuwe enthousiastelingen uit jeugdverenigingen of daarbuiten om nieuwe activiteiten te organiseren en een nieuwe toekomstige werking te kunnen uitbouwen. De jeugdraad en enkele jeugdverenigingen plannen alvast enkele nieuwe activiteiten.

Het jeugdhuis zal vanaf februari ook openstaan voor andere erkende verenigingen die er activiteiten wensen te organiseren. Het is wel uitdrukkelijk beschreven dat de jeugd er altijd een voorkeur zal krijgen om toekomstige activiteiten in te plannen”, aldus de jeugdschepen. (NVZ)