Ingrid Vandepitte wordt eerste vrouwelijke burgemeester van Zonnebeke: “Ik wil er zijn voor de hele bevolking, in alle diversiteit”

Op 1 januari wordt eerste schepen Ingrid Vandepitte (60) de eerste vrouwelijke burgemeester van de fusiegemeente Zonnebeke. Ze volgt volgens de bestuursovereenkomst Dirk Sioen op, die schepen wordt. “Ik wil bruggen bouwen tussen mensen en situaties ontmijnen”, zegt ze.

“Ik ben klaar om uit de startblokken te schieten”, stelt Ingrid nadat ze de eed aflegde bij de gouverneur. We kunnen bij de nieuwe burgemeester duidelijk spreken van ‘het bloed kruipt waar het niet gaan kan’. “Mijn overgrootvader Seraphin Vandepitte werd in 1926 burgemeester, mijn grootnonkel Gustave en mijn vader Maurice Vandepitte waren gemeenteraadslid en mijn schoonvader Paul Van der Meulen was schepen. Ik hoorde dus heel veel over politiek.”

Laat gestart

“Toch startte ik pas op 44-jarige leeftijd. De inzet voor de politiek vloeide voort uit het engagement bij KVLV en AGRA.” Bij de start van haar politieke carrière – bij de verkiezingen van 2006 – haalde Ingrid Vandepitte 714 stemmen en werd ze met CD&V naar de oppositiebanken verwezen. Zes jaar later werd ze met 957 stemmen schepen. Als enige CD&V’er zetelde ze in het gemeentebestuur als schepen van Sport en Cultuur.

Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd het kartel #Team8980 opgezet. Ingrid Vandepitte haalde 1.570 voorkeurstemmen en werd eerste schepen, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Wonen, Patrimonium, Cultuur, Communicatie en Lokale Economie. Ingrid woont samen met haar echtgenoot Johan Van der Meulen in de Goudbergstraat in Passendale. Ze werkt als landbouwster en is de moeder van Dieter, die gehuwd is met Liesbeth Vanneste, en Ineke, die overleed in 2011. Ze is ook het trotse moeke van Warre, Vic en Anna.

Geen zeugen meer

“Nu zal ik niet meer werken op het bedrijf en word ik fulltime burgemeester. De combinatie is onmogelijk als ik het goed wil doen. We zetten de zeugenhouderij stop. Je moet als koppel allebeide achter de keuze staan want anders wordt het moeilijk. Ik ben blij dat ik gesteund wordt door mijn gezin en familie.”

“De ervaring die ik nu beleef, is te vergelijken met de geboorte van een kind”

“Politiek is een uitdaging. Het mee helpen bepalen hoe een samenleving eruit ziet. Denken in functie van een mensengroep en niet op het niveau van individuen. De stap naar de politiek zetten, is op een bepaald moment besluiten dat je wil helpen meebeslissen. Ik heb lang nagedacht voor ik de stap zette. Ik wist dat je je niet moet engageren om applaus te krijgen. Het motto is ‘doe wel en zie niet om’, dit met de nodige kritische zelfreflectie. Het maakt me gelukkig iemand te stimuleren om tot een mooi project te komen. Ik verkies bruggen te bouwen en situaties te ontmijnen door mensen bij elkaar te brengen.”

Goede voorbeeld

Als burgemeester wordt Ingrid verantwoordelijk voor Algemeen Beleid en Coördinatie, Externe Relaties, Politie, Brandweer, Noodplaning, Woonbeleid en GAS. Daarnaast behoudt ze Ruimtelijke Ordening, Patrimonium, Lokale Economie en Communicatie. Graag zou ze ook de huwelijken voltrekken. “Als burgemeester moet je een gemeentelijke ploeg smeden en richting geven, verantwoordelijkheid nemen en het goede voorbeeld geven. Het tandwiel kan alleen maar soepel draaien als ieder radertje het belang ziet en trots is dat tandwiel te helpen draaien.”

“Het beleid dat uitgestippeld is, zullen we verder afwerken. In ieder geval zou ik graag burgerparticipatie zien. De herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Beleidsplan dringt zich na 20 jaar op en is een grote uitdaging. Ook de lancering van een burgerbudget spreekt mij aan. Burgers kunnen een projectvoorstel doen dat de lokale bevolking ten goede komt.”

Warme gemeente

Ingrid wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Groot-Zonnebeke en de eerste afkomstig van Passendale. En 40 jaar na Paul Priem is er opnieuw een CD&V-burgemeester. “Het doet me wel iets maar burgemeester ben je voor heel de bevolking, in alle diversiteit. Onze gemeente is heel sterk bezig. We zijn een warme gemeente, dragen dat uit naar de bevolking en de bevolking heeft dat ook in zich. De ervaring die ik nu beleef, is te vergelijken met de geboorte van een kind: een blij en een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel.”

