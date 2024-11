Spoor8770 blijft doorgaan

Bijna vier weken na de gemeenteraadsverkiezingen in Ingelmunster laat de nieuwe partij Spoor8770 weten dat ze er niet mee stoppen, maar verder doorgaan én er binnen zes jaar opnieuw zullen staan.

“We behaalden 30,7% van de stemmen in Ingelmunster en dit voor een partij die maar enkele maanden geleden het levenslicht zag. Bepaalde kandidaten gaven pas in juni en zelfs één in juli hun goedkeuring om mee te werken, zodat alles heel vlug moest gebeuren. Enkele uren na de verkiezing waren we een beetje ontgoocheld, maar uiteindelijk vierden we toch feest.”

“Want geef toe, 30,7% van de stemmen is niet slecht. Al onze kandidaten behaalden ook méér dan 300 stemmen. Dat kunnen sommigen niet zeggen van de meerderheid en dat is nog niet veel voorgekomen bij een nieuwe partij”, knipoogt Ludwig Vanlerberghe van Spoor8770.

“Neen, we zullen geen zes jaar stil zitten en ons niet tonen. Integendeel, we zullen met Spoor8770 regelmatig duidelijk te zien zijn. De 21 kandidaten blijven ons trouw en daar ben ik heel dankbaar voor. Ik weet wel dat er wordt gezegd dat CD&V met de raadsleden ging lopen ten nadele van Spoor8770. Daarop zeg ik het volgende: de vijf kandidaten van CD&V die op onze lijst stonden, waren al langer bezig met gemeentepolitiek dan dit jaar.”

“Deze mensen zijn dus al beter bekend in onze gemeente dan bepaalde Spoor8770-kandidaten die op de lijst stonden en volledig nieuw waren. Alle CD&V-leden scoorden echter beter dan zes jaar geleden. Een duidelijk bewijs dat ze dus ook stemmen kregen van Spoor8770-sympathisanten, terwijl ook CD&V-leden hun stem uitbrachten op onze kandidaten, anders behaalden sommigen geen 300 stemmen.”

“We zijn dus heel tevreden met deze samenwerking en blijven samenwerken. Persoonlijk ben ik heel blij met mijn eigen score. Ik deed voor de eerste keer mee aan de gemeenteraadsverkiezingen, bleef mezelf, ging nergens zelf aanbellen of bedelen voor een stem én toch behaalde ik 914 stemmen. Een sterk resultaat, al zeg ik het zelf”, besluit Ludwig.

(Patrick D.)

Spoor8770 kan je blijven volgen via hun Facebookpagina.