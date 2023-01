Shop van tankstation wordt mogelijk wedkantoor

De shop bij het tankstation ’t Zwientje in de Sijslostraat 80 in Ruddervoorde heeft al een tijd geleden de deuren gesloten, maar de eigenaar van het benzinestation heeft nu het plan opgevat om in de voormalige shop een wedkantoor in te richten.

Rik Mannens van Autostrade nv wil nu de shop gesloten is een voortzetting van het wedkantoor dat hij vroeger uitbaatte in combinatie meteen shop voor het benzinestation. Hiervoor wil hij een aanvraag voor vergunning F2 indienen bij de Kansspelcommissie. Voor deze vergunningsaanvraag dient er onder andere een convenant, een overeenkomst tussen een overheid en een natuurlijk persoon, afgesloten te worden tussen de kansspelinrichting klasse IV en de gemeente waar die inrichting gevestigd is.

Dit betekent dat de uitbater afspraken moet maken met de gemeente over de uitbating van het wedkantoor. De bevoegdheid van de gemeente beperkt zich in deze bijgevolg tot het bepalen van de randvoorwaarden wat betreft de uitbating. Pas na het afsluiten van het convenant kan de Kansspelcommissie al dan niet overgaan tot het verlenen van een vergunning voor de uitbating van een wedkantoor. Een dergelijk convenant tussen de gemeente en de aanvrager voor een vergunning F2 bevat diverse bepalingen heel specifiek gericht op de uitbating van het wedkantoor. Basisvoorwaarde daarbij is dat het wedkantoor niet gevestigd mag zijn in de nabijheid van onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en plaatsen die vooral door jongeren bezorgd worden.

“We kunnen natuurlijk ook nog bijkomende voorwaarden opleggen, zoals dat de deuren van het gokkantoor niet automatisch opengaan als er iemand passeert die enkel komt tanken, waardoor deze persoon niet de neiging heeft om zonder na te denken naar binnen te gaan. Maar de vergunning weigeren kunnen we niet. Deze beslissing ligt volledig binnen de bevoegdheid van de Kansspelcommissie”, horen we van burgemeester Jan de Keyser tijdens de gemeenteraad van januari.

Het ontstaan van een gokkantoor ligt nogal gevoelig bij de N-VA-fractie binnen de gemeenteraad. “Als ik het goed begrijp kunnen we als gemeente enkel bijkomende randvoorwaarden opleggen. Als we als gemeenteraad niet willen dat er een wedkantoor komt hebben we hierin geen enkel beslissingsrecht. Maar dat wil niet zeggen dat we ons als gemeenteraad moeten neerleggen bij deze aanvraag. Als we het niet kunnen verbieden kunnen we op zijn minst een poging doen om het te vertragen en andere voorwaarden op te stellen”, zegt Vincent Christiaens, N-VA-raadslid.

Daarop antwoordde de burgemeester dat het niet in de bevoegdheid ligt van de gemeente Oostkamp dat er al dan niet een wedkantoor komt en dat op de raad enkel het convenant moet gestemd worden waarop hij het punt voorlopig uitstelt tot de volgende gemeenteraad. (GST)