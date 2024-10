Schepenen zijn bekend in Alveringem: één nieuw gezicht en voor het eerst een schepen van dierenwelzijn

Burgemeester Gerard Liefooghe (Gemeentebelangen) staat voor een vierde legislatuur met een nog ruimere absolute meerderheid. Zijn lijst Gemeentebelangen/CD&V levert drie vertrouwde gezichten en één nieuwe schepen, daarbij wint CD&V een post. Dierenwelzijn wordt in Alveringem voor het eerst een bevoegdheid.

Al voor de verkiezingen verklaarde derde schepen Johan Albrecht (Gemeentebelangen) dat hij na onvrede met z’n partijgenoten in het schepencollege afscheid neemt van de politiek.

In het toekomstig schepencollege wint CD&V een schepenzetel. Enkele van Albrechts bevoegdheden — sport, recreatie en tewerkstelling — gaan naar nieuwkomer Dries Decorte (CD&V). Hij haalde het vierde hoogste aantal voorkeurstemmen op de lijst en wordt derde schepen.

Thieren boven Blanckaert

Decorte neemt ook lokale economie, jeugd, informatie en inspraak voor zijn rekening. Deze bevoegdheden komen van Sylvie Thieren (CD&V). Zij promoveert van tweede naar eerste schepen, omdat ze nu de populairste verkozene is na burgemeester Liefooghe.

Ze blijft bevoegd voor toerisme, cultuur en bibliotheek. Patrimonium, sociale woningbouw en feestelijkheden neemt ze over van de afscheidnemende Albrecht. Ten slotte neemt ze er ook nog mobiliteit bij van Jacques Blanckaert (CD&V), de zittend eerste schepen.

Hij wordt tweede schepen en behoudt openbare werken, landbouw, grachten, bermen, groen, energie en nutsvoorzieningen. Blanckaert neemt milieu over van Liefooghe en ontfermt zich over een nieuwe bevoegdheid in Alveringem: dierenwelzijn.

“Wij volgen zo de wetgeving van de hogere overheid, vandaar dat dierenwelzijn voortaan ook tot ons lokaal takenpakket behoort”, aldus Liefooghe.

“We werken samen”

Voor Karolien Avonture (Gemeentebelangen) verandert niks. Zij blijft voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en de vierde schepen, bevoegd voor sociale zaken, senioren, gezondheidsbeleid en armoedebestrijding.

Ook voor haar partijgenoot Liefooghe (Gemeentebelangen) verandert weinig. Hij blijft als burgemeester bevoegd voor algemeen beleid, burgerlijke stand en bevolking, personeelsbeleid, kerkhoven, financiën, onderwijs, politie, ruimtelijke ordening, stedenbouw en vergunningen. “We werken samen”, benadrukt Liefooghe. “Bevoegdheden, dat is een relatief begrip, we beslissen collegiaal.”

Voorzitterswissel

Het voorzitterschap van de gemeenteraad wordt gedeeld. De eerste voorzitter wordt Andries Callebert (CD&V), vanaf 5 december 2027 neemt Robbie Barra (Gemeentebelangen) over.

Dit duo haalde het meeste voorkeurstemmen na de verkozenen in het schepencollege. Alle verkozenen leggen op 5 december de eed af. “De nieuwe bestuursploeg is klaar voor de toekomst”, klinkt het.

“Gemeentebelangen/CD&V is ontzettend trots dat we opnieuw het vertrouwen kregen van onze inwoners. Dat vertaalde zich in een sterk verkiezingsresultaat. Voor de volgende zes jaar bundelen we opnieuw de krachten voor een sterker Alveringem.”

(TP)