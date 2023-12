Schepencollege keurt verkaveling Mosselstraat goed: “Beslissing genomen in eer en geweten”

Het schepencollege keurde de aanvraag voor het verkavelen van een stuk grond in de Mosselstraat goed. Een beslissing die door de voltallige oppositie niet op gejuich onthaald werd.

Op de site aan de Mosselstraat zouden 77 woongelegenheden komen: 53 woningen en 2 appartementsgebouwen met telkens 12 woongelegenheden.

De oppositie is geen voorstander van de verkaveling. “Ondanks de vele bezwaren van buurtbewoners, ondanks de vele negatieve adviezen, ondanks het gebrek aan politiek draagvlak werd de verkaveling toch goedgekeurd”, aldus Johan Vandenbussche (SOMM). “De aanvraag werd goedgekeurd een paar dagen vooraleer een nieuw decreet van kracht wordt, dat bepaalt dat eerst andere verkavelingen of woonuitbreidingsgebieden dienen afgewerkt te worden.”

Watergevoelig gebied

“Vraag is of Lichtervelde nood heeft aan die extra woongelegenheden. Er zou beter eerst bekeken worden welk type woningen er nodig zijn. Er zijn in de gemeente immers ook woongelegenheden die niet verkocht raken. Ook was het woonuitbreidingsgebied in de Mosselstraat normaal het laatste dat zou aangesneden worden. Het woonuitbreidingsgebied aan de Wulleputstraat en de Nieuwstraat zou eerst aan de beurt komen en sluit ook aan bij de wijk achter De Schouw.”

Koenraad Coussée (N-VA) deelt die mening. “Er is geen bestaande wijk die aansluit”, meent het raadslid. “Bovendien gaat het om een watergevoelig gebied en ontsluit de geplande verkaveling op de smalle Mosselstraat.” Ook Ria Ghesquiere (Open Vld) meent dat er mobiliteitsproblemen zullen opduiken door de ontsluiting op de Mosselstraat. “Ook met de waterhuishouding komt het niet goed”, meent Ria.

In eer en geweten

Schepen van Ruimtelijke Ordening Els Kindt kan zich niet vinden in de argumenten van de oppositie. “We hebben onze beslissing in eer en geweten genomen”, aldus de schepen. “De verkavelingsaanvraag werd net voor het in werking treden van het decreet goedgekeurd omdat er grote kans was dat we anders niet meer zouden mogen verkavelen. Lichtervelde heeft echt nood aan extra woningen. We hebben tal van externe adviezen gekregen. Die waren gunstig, mits voorwaarden in een aantal gevallen. Die hebben we opgelegd in de verkavelingsvergunning. Zo was er een gunstig advies voor de waterhuishouding door de dienst waterlopen van de provincie, mits er voorwaarden worden opgelegd in de vergunning. Uit een mobiliteitsstudie blijkt dan weer dat de impact van de ontsluiting op de Mosselstraat niet zo zwaar is.”