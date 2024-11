Sarah Stamper (Burg+) is nieuw in de gemeenteraad van Kuurne: “Bouwen aan Kuurne van morgen”

Geïnspireerd door haar job als HR Business Partner binnen WAAK, wil Sarah Stamper (39) bijzondere aandacht hebben voor Kuurnenaren in een maatschappelijk kwetsbare situatie. “Ik wil me graag inzetten voor Kuurne, op een positieve en verbindende manier.”

Haar moeder, Christine Decorte, zetelde 24 jaar in de gemeenteraad en haar grootvader Jacques Decorte was ook actief in de politiek, je kan dus stellen dat gemeentepolitiek in haar DNA zit.

Dat ze 444 stemmen heeft behaald deze gemeenteraadsverkiezingen had ze niet verwacht, maar ze is enthousiast om samen met de andere gemeenteraadsleden te bouwen aan het Kuurne van morgen.