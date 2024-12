Sandy Buysschaert (CD&VPlus) keert terug naar het schepencollege: “Nu bouwen aan vertrouwen”

Tijdens de geheime stemming om het Blankenbergse schepencollege samen te stellen werd Sandy Buysschaert verkozen. De lijsttrekker van CD&VPlus was ook al schepen tijdens het eerste deel van de vorige legislatuur. Door de coalitiebreuk belandde hij in 2021 in de oppositie maar nu keert hij dus terug. “Ik hoop dat er een logica zit in de verdeling van de bevoegdheden voor de schepenen.”

“Ik behaalde een mooi resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen en ik ben blij dat ik opnieuw deel uitmaak van de meerderheid en zo zaken in beweging kan brengen. Dat is ook de vraag geweest van de kiezer. De vier partijen die nu in het nieuwe stadsbestuur zitten, zullen elkaar moeten respecteren en elkaars standpunten begrijpen. Er zal nu een gezonde werkwijze gezocht moeten worden”, benadrukt Buysschaert. “Er zijn een aantal dossiers die door de coalitiebreuk in 2021 niet meer uitgevoerd konden worden. Er spelen nog een aantal van die ideeën in mijn hoofd, maar iedere partij zal wel wensen hebben. Het komt er nu op neer om rustig en samen een goed beleidsplan te schrijven voor onze stad.”

“We hadden graag het voorzitterschap van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst binnengehaald. Met Anke Wesenbeek hebben we iemand in onze rangen die heel bekwaam is in die materie. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze ook haar rol zal kunnen opnemen. Ik hoop dat de bevoegde schepen wel zal openstaan voor ideeën van de andere coalitiepartners.”

Verstandshuwelijk

De kopman van CD&VPlus beseft dat de samenstelling van het nieuwe schepencollege niet vanzelfsprekend zal zijn aangezien N-VA en zijn partij meermaals aangegeven hebben dat ze niet in een constructie met vier partijen wilden stappen. “Het college moet geen vriendenclubje zijn, maar eerder een verstandshuwelijk en gaandeweg zal er moeten gebouwd worden aan vertrouwen. Gelet op de kerstsfeer denk ik dat alle mensen van goede wil wel bereid zullen zijn om samen te werken en dat vertrouwen te versterken. Er zal ook over de bevoegdheden van de schepenen onderhandeld moeten worden. Ik zou willen pleiten dat er daar een logica in zit zodat de personen met de meeste voeling met de beleidsdomeinen die bevoegdheden ook kunnen dragen.”

Een van de grootste struikelblokken is de heraanleg van de Grote Markt met een bijhorende parking. “We stonden daar inderdaad lijnrecht tegenover elkaar. Tijdens mijn initiatiefrecht heb ik voorgesteld om dat dossier in de koelkast te stoppen. Via de burgemeester werd dat herhaald. Waarschijnlijk zal dat ergens daar landen, want een halve put graven is zeer moeilijk. Ik denk dat dit wat rust kan brengen als we daar al uit zijn.” (Filip Vanden Berghe)