Ruiselede stelt meerjarenplan bij: “Eigenlijk gaat het meer om het ‘finetunen’ ervan”

Op de gemeenteraad van donderdag staat ‘aanpassing 8’ van het strategisch meerjarenplan 2020-2025 op de agenda. “Eigenlijk gaat het meer om het ‘finetunen’ van dit meerjarenplan, want de meeste plannen worden volop uitgevoerd”, stelt burgemeester Greet De Roo (RKD). Een aantal achterstallen, ramingen en investeringen worden eveneens aangepast.

Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 voor Ruiselede is dus volop in uitvoering, zij het soms met enige vertraging. Dat geldt zeker voor de aanleg van de gescheiden riolering- en wegeniswerken in de Brandstraat en de dorpskernvernieuwing aan kerk en school in Doomkerke, waar de werken – geplaagd door uitzonderlijk slecht weer – traag maar zeker vorderen. Deze week besliste de aannemer diepdrainage toe te passen in de Brandstraat en de Oude Veldstraat, om problemen met grondwater te vermijden tijdens de verdere aanleg van de riolering.

Ook de sloop van de gebouwen van Sancta Maria vordert zienderogen voor de bouw van een splinternieuw Curando-zorgdorp met flats, assistentiewoningen, cafetaria-bistro, kapsalon, buurtwinkel, auditorium, kineruimte en polyvalente sportzaal. “De bouw van die sportzaal was ingeboekt voor 2024, maar is nu pas voorzien voor 2025”, zegt burgemeester De Roo. “We voorzien daarvoor een steunbedrag van 100.000 euro, dat dus een jaartje opschuift.”

Weinig extra jobs

Wat evolueert nog volgens plan: de ambachtelijke zone, de nieuwe loods in de Eekhoutstraat voor de technische diensten en de brandweer, het aangepaste voorgebouw van de sporthal en de nieuwe bouwprojecten aan de Oude Tieltstraat en de Poekestraat. “De belastingperiode valt over veertien maanden in plaats van de gebruikelijke twaalf wat enkele aanpassingen vraagt”, aldus De Roo. “In de begroting waren er ook bedragen voorzien voor nieuwe vacatures voor onder meer de technische dienst, die evenwel niet gevonden werden. Die bedragen kunnen dus verlaagd worden.”

Uitgestelde cultuurzaal

De grootste hap uit het meerjarenplan is de geplande cultuurzaal aan het Polenplein, waarvoor 8 miljoen is uitgetrokken. Dat moet een moderne theaterzaal mogelijk maken met plaats voor 250 toeschouwers, een foyer met cafetaria, enkele vergaderlokalen en een ruime parking. Door een arrest van de Raad van State moet de aanbestedingsprocedure echter herdaan worden, wat voor een aanzienlijk uitstel zorgt. In ideale omstandigheden wordt het bouwproject volgend jaar vergund en finaal opgeleverd eind 2026. De voorziene budgettering werd dan ook in die zin aangepast. (GGM)