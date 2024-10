Ronny Vanstechelman (Alternatief 24) is nieuw in de gemeenteraad van Bredene: “18 procent van de inwoners onder armoedegrens”

Ronny Vanstechelman is als gepensioneerd kinesist en voorzitter van Volley Bredene een bekend gezicht. “Lucas (Vandendriessche, red.) sprak me tijdens een wandeling langs de Spuikom aan om mee een nieuwe burgerbeweging op touw te zetten. Dat sprak me wel aan. Ik vond dat er nieuw en serieuzer beleid nodig was in Bredene. Ik wil me toeleggen op sociale thema’s. Onze bevolking veroudert en 18 procent van de Bredenaars zit onder de armoedegrens. Daar moeten we dringend iets aan doen, zonder het budget te bruuskeren.” Ronny haalde 468 stemmen. “Daar ben ik héél blij mee. Ik heb nauwelijks campagne gevoerd. Blijkbaar apprecieert men wel wat ik in het verleden gedaan heb in de sociale- en sportsector.”