René Delerue (Gemeentebelangen) is nieuw in de gemeenteraad van Heuvelland: “Ik ga me inzetten voor De Klijte en voor de jeugd”

René Delerue (24) is de jongste in de nieuwe gemeenteraad. Naast zijn job als leerkracht in De Pinker in Poperinge is hij ook in zijn vrije tijd een erg bezige bij: in de jeugdraad, in jeugdhuis ‘n Westouterik en als deejay. Geen wonder dus dat hij in het vizier kwam van de lokale politici. “Zowel GB, CD&V als N-VA hebben me benaderd, en ik heb met iedereen gepraat. Ik koos voor GB, vooral omdat dit een echt lokale lijst is en ik het een heel goed team vind.” René haalde 430 stemmen en wil zich vooral inzetten voor de vernieuwing van de dorpskern in De Klijte en het fietspad naar Dikkebus. “Maar ik zal me niet beperken tot mijn eigen dorp: ook voor het Heuvellandse verenigingsleven en de jeugd zijn er nog uitdagingen.”