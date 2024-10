Rani Hoste (Brugse CD&V) is nieuw in de gemeenteraad van Brugge: “Stem van de jonge Bruggeling vertegenwoordigen”

Rani Hoste (31), die sociaal werk en criminologie studeerde, is attaché bij de Federale Overheid. “Ik ben een jaar lid van CD&V, dit is het perfecte moment om mij politiek te engageren. Ik heb ervaring uit het werkveld, ik was jaren maatschappelijk werker in het OCMW, waar ik de noden van de meest kwetsbaren vanop de eerste rij meemaakte. Tegelijkertijd sta ik nog dicht bij de leefwereld van jongeren. Mijn interesse in politiek ontstond bij KSA de Blauwvoet in Koolkerke en als kernlid van de jeugdraad. Daar ervoer ik het belang van goed lokaal bestuur voor de jeugd. Ik kan de stem van jonge Bruggelingen vertegenwoordigen, mobiliteit, betaalbaar wonen en het levendig houden van Brugge op de kaart zetten.”