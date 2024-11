Quinten Dedecker (CD&V-RKD) is nieuw in de gemeenteraad van Wingene: “De jeugd een stem geven in de gemeenteraad”

Een verrassing van formaat is de eerste deelname van de amper 18-jarige Quinten Dedecker uit Wingene, die als jongste kandidaat meteen raadslid wordt met maar liefst 707 stemmen! Hij combineert zijn marketingstudies met een job bij Okay. Quinten is actief in de Chiro, je komt hem regelmatig tegen in Jeugdhuis dE Mutse en hij heeft een grote passie voor reizen en politiek. “De verkiezingen waren een erg stresserende periode”, lacht Quinten. “Ik hoor dagelijks de zorgen van jongeren en wil de jeugd in de gemeenteraad een stem geven. Bovendien streef ik naar een omgeving met betere fietspaden – ik denk dan onder meer aan de baan naar Beernem – en wil onze lokale verenigingen zoveel mogelijk steunen.”