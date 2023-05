Plasincident op veld van GL Ruiselede zorgt voor commotie en verwarring tijdens gemeenteraad

Het plasincident op de middenstip van het veld van GL Ruiselede van vorige zondag haalde afgelopen woensdagavond nu ook de gemeenteraad. Daarbij ontstond vrijwel meteen na de voorziene agendapunten enige commotie en verwarring.

Schepen van Sport Frans Debouck wou overduidelijk reageren op het incident. Daarbij was duidelijk dat niet iedereen zich ermee kon verzoenen dat dit tijdens de gemeenteraad zou gebeuren, maar toch. Schepen Debouck had het vooral over buitensporig en verwerpelijk gedrag.

Christel L’Hoost: “Wansmakelijk en mensonterend”

Ook van de partij: Christel L’Hoost. Zij is de echtgenote van Franky Rutsaert, voorzitter van de geviseerde club. Haar reactie: “Dat filmpje heeft me mateloos geërgerd. Het is wansmakelijk en mensonterend. De promotie op zich zou ik graag warm toejuichen, maar dat is in deze context eerder te relativeren.”

Het bestuur had eerder al zijn excuses geformuleerd in een persbericht. Daarbij kondigde het ook het ontslag aan van de voorzitter, maar dat werd geweigerd door de dagelijkse raad. Christel L’Hoost anticipeerde daarna ook meteen op de tirade van schepen Debouck. “Voor een goed begrip: ik zat op een andere bus toen het incident zich voordeed, maar dit onderwerp hoort volgens mij niet thuis op een gemeenteraad. Wie zonder zonde is, werpt de eerste steen.”

Burgemeester Greet De Roo: “Onaanvaardbaar, maar laat het ons voor de rest daarbij houden”

Meteen ook een allusie op een persbericht over een oude racistisch getinte uitspraak op sociale media enkele jaren geleden. Burgemeester Greet De Roo zat duidelijk verveeld met deze interventie en wou meteen krachtig de gemoederen sussen. “Het is hier geen discussie van politieke formaties. Het is onaanvaardbaar, maar laat het ons voor de rest daarbij houden. Dit is hier niet het forum om deze affaire weer op te rakelen of om er een welles-nietespelletje van te maken. De entourage van blauw-wit uit Doomkerke beseft dat dergelijke incidenten niet kunnen.” (RV)