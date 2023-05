Voorzitter KFC Doomkerke dient ontslag in na plasincident: bestuur weigert dat unaniem, maar verontschuldigt zich uitgebreid

Na het plasincident op de middenstip van het veld van GL Ruiselede, slaan ze bij KFC Doomkerke mea culpa. De voorzitter bood zelfs zijn ontslag aan, maar dat werd door het bestuur unaniem niet aanvaard.

Marnix Van Daele, secretaris van KFC Doomkerke: “We betreuren ten zeerste wat afgelopen zondag gebeurd is en we wensen ons uitdrukkelijk te verontschuldigen in het algemeen en tegenover voetbalclub GL Ruiselede en het gemeentebestuur van Ruiselede in het bijzonder. Het gedrag van enkele spelers is niet goed te praten, waarbij we willen benadrukken dat het gaat om enkelingen en niet om de volledige spelersgroep. We zullen met de betrokken spelers in gesprek gaan en bekijken welke gevolgen we hieraan zullen verbinden. Onze voorzitter was inderdaad aanwezig bij de feiten, heeft deze gezien, maar was te laat om nog in te kunnen grijpen. Dit betreurt hij ten zeerste. Bijgevolg heeft hij zijn ontslag aangeboden aan het bestuur, maar dit hebben we unaniem geweigerd. Hem valt, net als de meesten die bij de feiten aanwezig waren, niets te verwijten.”

“We beraden ons nog over welk positief signaal we naar GL Ruiselede kunnen stellen” (Niels Verwilst, kapitein KFC Doomkerke)

“We begrijpen dat het gemeentebestuur onze vereniging tot de orde zal roepen en hopen dat de zaak in alle sereniteit besproken en afgesloten kan worden, zodat de aandacht nadien opnieuw kan gaan naar de historische promotie van onze vereniging.”

Kapitein Niels Verwilst: “Ik wens me namens de volledige spelersgroep te verontschuldigen aan het bestuur, de trainers, spelers én supporters van GL Ruiselede. In de uren van euforie gingen enkele van onze spelers helaas over de grens. Dit valt helemaal niet goed te praten en we beseffen als spelers dat sommigen hiermee niet alleen de spelers maar ook het bestuur in een slecht daglicht hebben geplaatst. Bovendien zullen we ons beraden welk positief signaal we kunnen stellen naar GL Ruiselede. We hopen dat daarna de rust kan terugkeren en de pagina kan omgedraaid worden.”