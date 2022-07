Petitie om fusie tussen Ruiselede en Wingene te herzien haalt 1.000 handtekeningen: “We willen dat Ruiselede alle buurgemeenten overweegt”

In Ruiselede hebben bezorgde inwoners 1.000 handtekeningen verzameld voor een petitie om de fusie tussen de gemeenten Ruiselede en Wingene te herzien. Enkele weken geleden waren zij met deze petitie gestart om uiteindelijk een volksraadpleging te vragen bij het gemeentebestuur. “We zijn niet tegen de fusie met Wingene. Maar we willen dat alle buurgemeenten en alle voor- en nadelen van een mogelijke fusie met hen grondig afgewogen worden, zodat er een goede keuze kan gemaakt worden voor alle burgers”, vertelt Marc Vandaele (60), een van de initiatiefnemers.

In april kondigden de gemeenten Ruiselede en Wingene aan dat zij tegen 1 januari 2025 zouden fuseren tot één gemeente. Voor bepaalde inwoners kwam deze aankondiging als een donderslag bij heldere hemel. Daarom namen de bezorgde inwoners Stijn De Ram en Marc Vandaele het heft in handen en begonnen zij een petitie. “De gemeente heeft voor die beslissing totaal geen inspraak van de burger gevraagd. Als bezorgde burger stelden wij ons veel vragen bij deze plotse beslissing. We hebben nog enkele andere buurgemeenten, zoals Aalter, Beernem en Tielt, die ook in aanmerking kunnen komen om eventueel mee te fusioneren. Daarom vragen we aan de gemeente om alle mogelijke partners te overwegen en alle voor- en nadelen van iedere fusie grondig te bekijken”, vertelt Marc Vandaele.

Ondertussen ondertekenden een duizendtal van de 5.500 inwoners de petitie. “We vragen aan het gemeentebestuur om hun beslissing te herzien, om hier open over te communiceren in bijvoorbeeld een vergadering en om eventueel ook de mening van de burger te vragen in een referendum. Zo zullen we als burgers echt betrokken worden in onze gemeenten. Nu hadden we vooral het gevoel dat het Wingene moet zijn en dat daarmee de beslissing is afgerond, we krijgen het gevoel alsof dit een gedwongen fusie is.”

“We vragen ons als bezorgde burger af wat de gevolgen van een fusie met Wingene zullen zijn voor inwoners van Ruiselede”

In de komende weken zal de petitie dan officieel overhandigd worden aan de gemeente Ruiselede. “Wij doen dit zeker niet vanuit politieke beweegredenen. Wij hopen gewoon dat de gemeente nog even bij de beslissing wil stilstaan en met de inwoners wil samenzitten. Iedere inwoner van Ruiselede wil natuurlijk het beste voor de gemeente. We moeten er dan wel zeker van zijn dat de fusie met Wingene een goede deal is. We willen graag weten wat de voordelen of beperkingen zullen zijn, die erbij komen kijken, zoals mindere openingsuren van gemeentehuis of containerpark. Want voor- en nadelen zullen er bij iedere beslissing zijn. Als daaruit blijkt dat Wingene inderdaad de beste partij is, dan is het ook zo. Maar dan werd er wel duidelijk over gecommuniceerd naar de inwoners toe”, besluit Vandaele.

Sinds de aankondiging van de fusie tussen Ruiselede en Wingene startte de politieke fractie Respect ook een bevraging bij de Ruiseleedse bevolking over de plannen.

“We blijven achter onze keuze staan”

Greet De Roo, burgemeester van Ruiselede (RKD) laat weten dat ze zeker zal luisteren naar de initiatief nemers van de petitie. “Als zij bij ons zullen langskomen in de komende weken met de handtekeningen ben ik zeker bereid om te luisteren. We hadden al gehoord dat er een bevraging bezig was. En dat is hun recht, want dat is nu eenmaal democratie. Maar alle verslagen en informatie van op onze gemeenteraad omtrent die beslissing zijn beschikbaar voor de inwoners.”

“Wij zijn natuurlijk niet over een nacht ijs gegaan”, gaat De Roo verder. “Wij hebben als grondig afgewogen en wij zijn er van overtuigd dat wij met Wingene een heel goede en positieve keuze hebben gemaakt. We zullen het nu ook allemaal even laten bezinken en zullen als gemeentebestuur ook de nodige begeleiding vragen om te weten welke stappen we moeten zetten in deze situatie. Maar we blijven achter onze keuze staan dat Wingene een goede fusiepartner is voor Ruiselede.”