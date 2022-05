Bevraging van deur tot deur over fusieplannen van Ruiselede met Wingene

Sinds de bekendmaking van de fusieplannen met Wingene loopt er een bevraging bij de Ruiseleedse bevolking vanuit politieke fractie Respect.

Maar nu is een tweede campagne op gang getrokken: een bevraging van deur tot deur. Het is een initiatief van Stijn De Ram, met de steun en medewerking van Marc Vandaele.

“We zijn al enkele dagen volop bezig en hebben nu al zo’n 250 handtekeningen”, vertelt Marc. “De vraag die we stellen is vrij kort: Wat vindt u van de fusie vanaf januari 2025 met Wingene? En de manier waarop, Moet er een petitie komen? Moeten we een volksraadpleging afdwingen? Wil u een referendum? Gaat u akkoord met de fusie als dusdanig en op de manier waarop ze werd gemeld?”

“Voor een geldige petitie zijn er 1.050 handtekeningen vereist, of 20% van de bevolking. In dat geval is de gemeente verplicht een gevolg te geven aan onze vraag. Nu zijn we vooral bezig met Kruiskerke en Doomkerke en stelselmatig gaan we verder. We weten dat dit allemaal moet afgerond zijn tegen uiterlijk september. Dat moet lukken, is onze overtuiging, want amper 2% van de bezoekjes geven een negatief gevolg of weigering tot medewerking.” (RV)