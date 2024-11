Peter Vandewalle (Team8630) is nieuw in de gemeenteraad van Veurne: “Normen en waarden respecteren”

Landbouwer Peter Vandewalle (53) runt samen met zijn vrouw Carla Dejaeghere zijn landbouwbedrijf in Beauvoorde. “Ik wil me politiek engageren met Team8630”, klinkt het vol overtuiging.

“Bij mijn eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen kreeg ik 539 stemmen, waarvoor ik iedereen enorm dankbaar ben. Als landbouwer wil ik de lokale landbouwbedrijven beschermen en ruimte creëren voor jongere generaties. Ik wil Veurne laten groeien zonder onze roots te verliezen, waarbij landbouw en natuur hand in hand gaan. Daarnaast zet ik mij in voor veiligheid rond scholen en andere openbare plaatsen in Veurne en de verschillende deelgemeenten. Ik hecht veel belang aan het behoud van onze normen en waarden, met aandacht voor een gezonde samenleving en de versterking van kerk en politiek”, aldus nog kersvers gemeenteraadslid Peter Vandewalle.