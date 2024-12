Patrick De Meulenaere (Vooruit) opnieuw schepen: “Deze oplossing biedt stabiliteit”

Met hun twee zetels verlies na de verkiezingen op 13 oktober stelden de Blankenbergse socialisten zich nederig op tijdens de onderhandelingen. Net zoals de liberalen wilden ze koste wat het kost de geheime stemming vermijden. Maar die draaide voor hen uiteindelijk positief uit, want kopman Patrick De Meulenaere wordt opnieuw schepen… dankzij de steun van Vlaams Belang. “Hun stemmen had ik niet zien aankomen”, reageert De Meulenaere.

Tijdens de geheime stemming voor de vijfde schepenzetel nam De Meulenaere het op tegen Didier Teppa (Vlaams Belang), Michèle Pauwels (Team Blankenberge) en Liesbeth Verhaeghe (N-VA). De socialist verzamelde 15 stemmen, terwijl Verhaeghe er 12 behaalde. Daardoor blijft hij in het college zetelen. Alvast tot en met december 2027, want daarna geeft hij de fakkel door aan zijn partijgenote Anneke Crevits. “Op dat moment zal ik 68 jaar zijn en dan is het tijd om de actieve politiek een beetje op zij te schuiven en een beetje te genieten van mijn pensioen. Met het oog op de verkiezingen van 2030 is het ook goed dat een jongere persoon van onze partij in de schijnwerpers kan staan.”

De Meulenaere had duidelijk schrik van een geheime stemming. “Zo’n scenario kan zelfs leiden tot een bestuur zonder meerderheid in de gemeenteraad, waarbij moet worden gerekend op de gedoogsteun van het Vlaams Belang. Dit met alle gevolgen van mogelijke onbestuurbaarheid voor onze stad. Dit moeten we als democratische partijen ten alle tijde voorkomen in het belang van onze stad en haar inwoners”, verklaarde hij daarover nog enkele weken geleden.

Opgelucht

Maar nu dat stressmoment achter de rug is, klinkt hij duidelijk opgelucht. “Wat er maandagavond uit de bus kwam, is identiek wat we voorgesteld hebben na de verkiezingen toen we aanvoelden dat er twee blokken waren. Deze brede coalitie hebben we altijd als de beste oplossing gezien aangezien ze stabiliteit biedt. En we hebben tot de laatste dag van het initiatiefrecht geprobeerd om met vier partijen rond de tafel te gaan zitten. Maar daar zijn we toen jammer genoeg niet in geslaagd. Ik hoop dat we er nu samen met deze groep wel in slagen om een ordentelijk bestuur te kunnen voeren. Als iedereen zich als grote mensen gedraagt, dan moeten we er altijd kunnen uitkomen.”

Als we de uitslag van de geheime stemming erbij nemen, dan wijst alles erop dat de drie leden van Vlaams Belang hun drie stemmen aan de socialist gaven waardoor hij het lint veroverde. “Of ik daardoor verrast ben? Ze hadden op een bepaald moment verklaard dat ze zeker niet op Vooruit zouden stemmen omdat ik gezegd had dat ik niet met hen rond de tafel wilde gaan. Ik denk dat dit een logische redenering was . De vier partijen hadden aangegeven dat ze niet met Vlaams Belang in een coalitie zouden stappen. Dan vond ik het zinloos om met hen aan tafel te gaan om dan te zeggen dat je toch niet men hen zou besturen. In het begin hebben ze mij dat kwalijk genomen, maar misschien zijn ze ook wel tot het besef gekomen dat het niet veel zin had.” (Filip Vanden Berghe)